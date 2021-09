Lloguer a Barcelona: paga gairebé 700 euros al mes per viure en un zulo de 20 m2 al Raval

En CatalunyaPress seguim buscant ofertes de lloguer abusives a Barcelona i no podíem deixar passar la possibilitat de mostrar-vos aquest pis al barri de Raval, en la qual l'arrendatari demana 670 euros per un pis de 20 metres quadrats que, a més, no es troba en el millor estat possible -per ser suaus-.

Fotocasa





Com es pot observar en les imatges, l'amo de el pis és expert jugant al Tetris, i ha aconseguit encaixar tots els mobles de la millor manera possible perquè no hi hagi espai per caminar. Però escolta, sempre es pot saltar de moble a moble.





D'altra banda, els dos llits de matrimoni suggereixen que al pis poden cabre fins a quatre persones, tocant a 5 espaiosos metres quadrats per individu. Pot semblar poc, però estar a prop dels nostres congèneres engrandeix les relacions socials - i el contagi de malalties-.





Fotocasa





I arribem al bany, on lamentablement només es podrà una persona - si entren dues podrien morir atrapades-. En aquesta estada, de les més acollidores, l'arrendatari ha deixat els senyals inequívoques per detectar un zulo: hi ha ronya a la dutxa.





Aquí poden veure la imatge ampliada:









Fotocasa





L'encarregat de fer les fotos podria haver netejat prèviament, però ha decidit no fer-ho. I és que ja saben: encara que la mona es vesteixi de seda, mona es queda.





Fotocasa





Finalment, cal fer un esment especial a la cuina, on el dissenyador de el pis va decidir introduir una campana i es va deixar els focs. Per això, qui visqui aquí s'haurà de conformar cuinant amb una mena de càmping-gas.





A l'anunci publicat en Fotocasa es fa referència a l'índex de referència de preus de lloguer, un indicador que publica l'Agència Catalana de l'Habitatge i que permet conèixer una estimació de el preu mitjà de el metre quadrat de lloguer d'un habitatge situat en una zona i amb determinades característiques. També orienta sobre el preu mínim i màxim que pot arribar a tenir aquest habitatge.





En el cas d'aquest pis, el propietari es desentén de la legislació catalana i en l'apartat de l'índex de referència es pot llegir: "No informat per l'anunciant / no aplica". En CatalunyaPress hem consultat a l'Agència Catalana de l'Habitatge quin és el preu de referència de lloguer a la zona on se situa el pis, i està en 24,31 euros per metre quadrat. Però sembla que a l'arrendatari li és igual, i ha posat un preu de 33,5 euros el metre quadrat.





Segons la legislació catalana i respectant el preu de referència, un pis en bon estat - que no és el cas- a la Rambla de Raval de 20 metres quadrats, no hauria de sobrepassar els 486,2 euros al mes.





¡Tornarem amb més zulos!