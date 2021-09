4 milions de treballadors d'hospitals i residències comptaran amb un servei gratuït d'atenció psicològica

Els treballadors de centres sanitaris, de residències de majors o de residències en què viuen persones amb discapacitat podran obtenir suport psicològic de manera gratuïta. Serà possible gràcies a la unió de 107 asseguradores, que han donat 354.200 euros a la Fundació Salut i Persona per crear una línia d'atenció telefònica psicològica gratuïta per a ells i els seus familiars.





@ FundaciónSaludPersona





La Fundació Salut i Persona coordinarà, específicament, un servei telefònic gratuït de suport i atenció psicològica i emocional que beneficiarà més de 4 milions de persones, segons els càlculs estimats.





La Fundació Salut i Persona té com a fi principal el manteniment i la millora de la salut integral de les persones grans, que es troben en situació de precarietat, soledat o en risc d'exclusió social així com donar suport a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin accions de suport a la gent gran.







UNA LÍNIA DE SUPORT OPERATIVA LES 24 HORES DEL DIA, ELS 365 DIES DE L'ANY





Aquesta línia estarà operativa les 24 hores del dia durant tots els dies de l'any. Quan una persona truqui rebrà ajuda de psicòlegs titulats i amb experiència, que els atendran sense saber qui es troba a l'altre costat de la línia: serà un servei anònim i confidencial.





A més d'això, cal assenyalar que no hi haurà un límit de trucades. Els sanitaris o treballadors de residències que requereixin ajuda psicològica podran recórrer a aquest servei tantes vegades com ho necessitin. Per a això, només hauran de marcar el telèfon 900 293 162, que estarà disponible durant un període mínim d'un any.





LES ASSEGURADORES ES FARAN CÀRREC DEL SERVEI





@UNESPA





Seran les asseguradores les que es facin càrrec del cost d'aquest servei gràcies al fons solidari que van crear a l'abril de 2020 per lluitar contra el Covid-19. Per aquell temps, fins a 107 companyies d'assegurances es van unir i van donar a aquest fons un total de 38 milions d'euros que es va usar per protegir les persones que treballen en centres sanitaris i residències amb una assegurança de vida amb subsidi per hospitalització.





A més, el passat mes de juny totes les asseguradores van acordar destinar els 28 milions d'euros que encara quedaven a la investigació científica i social. Amb això va néixer el programa de donacions Estar Preparats (per estar més segurs) .





QUI ES BENEFICIARÀ DEL SERVEI?





Podran fer ús d'aquest servei d'ajuda psicològica totes les persones que es van beneficiar de l'assegurança de vida amb subsidi per hospitalització que esmentàvem abans.





Seran, doncs, tot el personal de centres hospitalaris públics, hospitals de campanya dependents d'hospitals o de les comunitats autònomes; centres de salut i consultoris d'atenció primària públics; serveis públics d'urgències i emergències (112/061); hospitals i clíniques privades, així com els serveis d'urgències i emergències dependents d'aquests.





També podran recórrer a aquest servei aquells que presten els seus serveis en residències de gent gran o en residències per a persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física, paràlisi cerebral o autisme, així com en residències de salut mental, tant públiques com privades.





Addicionalment, poden accedir a aquest servei d'atenció psicològica telefònica gratuïta els familiars més propers de el personal anteriorment esmentat i dels treballadors sociosanitaris que hagin mort a causa del coronavirus. En concret, el servei està obert per als pares, els cònjuges o parelles, així com els fills.