Aquest agost han perdut la vida 14 persones a les carreteres catalanes

@EP





Les carreteres catalanes han registrat aquest agost 14 víctimes mortals per accidents de trànsit, set menys que l'agost del 2019 --anterior a la pandèmia de la Covid-19--, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat el Servei Català de Trànsit ( SCT).





En el que va d'any, Catalunya suma 89 persones mortes en accidents de trànsit, de les quals un 46% són víctimes de "col·lectius vulnerables": 30 motoristes, nou vianants i dos ciclistes; i a l'agost, en concret, sis de les morts han estat motoristes.





Per tal de l'estat d'alarma el maig d'aquest any --ha detallat SCT--, s'ha recuperat una mobilitat semblant a nivells anteriors a la pandèmia de la Covid-19, i, per això, entre maig i agost s'han concentrat el 70% dels morts en el que va d'any a les carreteres catalanes.





Entre els 84 accidents mortals registrats fins a final d'agost, les col·lisions frontals representen el 33%, set punts percentuals més que en el mateix període del 2019.





Per franges d'edat, la d'entre 35 i 44 anys concentra en 2021 la majoria de víctimes en carreteres --21, en concret--, mentre que fins a finals d'agost del 2019 hi va haver 14 morts en aquestes edats.