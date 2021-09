@EP



L'escriptora barcelonina Carlota Gurt debuta en el gènere de la novel·la amb 'Sola', una obra en què una dona s'instal·la a escriure a la casa de bosc de la seva infància i viu una transformació: "La solitud et fa coses, no és innòcua, et transforma", ha assegurat l'autora.





Després de guanyar el Premi Mercè Rodoreda amb l'exitosa antologia de contes 'Cavalcarem tota la nit', Gurt s'ha endinsat en la figura de Mei, una dona "a la deriva" que ha naufragat laboralment i està instal·lada en una apatia matrimonial.





"És la història d'un naufragi i una supervivència. La solitud m'adono que ja estava present en els contes. És un tema que supuro", ha explicat l'autora, per a qui l'ésser humà sempre està sol, però pot evitar estar aïllat.





Gurt ha subratllat que és una novel·la escrita com un compte enrere, que "genera tensió i expectativa" per conèixer la transformació que viu la protagonista, i en primera persona per explicar la història des de l'interior de la protagonista.





L'obra, publicada en català per Proa i en castellà per Llibres de l'Asteroide, no és una novel·la de trama sinó que el que importa és el "batec de la transformació" en què s'aborden temes com la solitud, però també altres subtrames com la maternitat, ha dit Gurt.





'SOLITUD'



L'escriptora ha explicat que va prendre com a referent 'Solitud', de Víctor Català --Caterina Albert--, del qual va agafar prestat l'estructura i alguns dels personatges i un cert "punt gòtic" en l'estil, com a punt de partida.





Carlota Gurt ha assenyalat que la novel·la l'ha escrit durant dos anys en paral·lel a l'escriptura de 'Cavalcarem tota la nit': "són com cosins i tenen elements comuns" al ser elaborats en el mateix moment vital.





Ha afegit que el conte exigeix la invenció d'un món, en una inversió més gran que en la novel·la, ha considerat l'escriptura de la novel·la com més relaxada i ha dit que canviar d'un gènere a un altre li feia de "guaret mental".





L'autora ha dit que la va motivar escriure una novel·la "pensar que no seria capaç" i fer una cosa que li fos difícil, i ha dit que el preocupa una mica l'expectativa generada després de la bona recepció dels contes.





Ha remarcat que un dels aspectes que més li va costar és la revisió de la novel·la - "va ser un calvari", ha dit--, però que ha après a revisar i ha creat el seu propi mètode.





De fet, ha explicat que està escrivint un nou llibre de contes, que creu que "s'estan quedant bastant complexos", i una novel·la polifònica amb el tema de fons de la memòria, centrada a Barcelona i la seva arquitectura.





POTÈNCIA NARRATIVA



L'editor de Proa, Josep Duch, ha assenyalat que la novel·la manté el "vigor i rotunditat" dels contes de 'Cavalcarem tota la nit' amb una història forta i intensa i un estil d'una gran plasticitat i potència simbòlica.





Per la seva banda, l'editor de Llibres de l'Asteroide, Luis Solano, ha destacat la força del llenguatge al servei de la narració, i ha subratllat que "és rar trobar aquesta maduresa" en una primera novel·la.