Pilar Alegría: El 2030 "Catalunya seguirà sent Espanya"

@EP





La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegria, ha assegurat que per a l'any 2030 "Catalunya seguirà sent Espanya", rebutjant així que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fixés 2030 com a data límit per a un referèndum d'independència.





En una entrevista a 'Onda Cero' recollida per Europa Press, Alegria ha estat preguntada per la candidatura Pirineus-Barcelona impulsada per Catalunya pels Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030, una data en què segons Aragonès Catalunya ja no formarà part del territori espanyol.





"Desitjo que sigui una candidatura conjunta i esperarem --opina--. El desitjable, i així li correspon treballar-ho a (Miquel) Iceta amb els territoris, és buscar-ho i aquí no em puc avançar. Tenim un camí per davant", ha expressat en referència a la candidatura conjunta per als JJOO de Catalunya i Aragó.





Així mateix, ha assegurat que per a la data de la celebració d'aquests jocs "Catalunya seguirà sent Espanya".





CONSCIENTS DE LA INCERTESA DE LES FAMÍLIES



Preguntada per les discrepàncies en el Govern de coalició de Unides Podem i PSOE, on la formació 'estatge' insta la població a mobilitzar-se en els carrers per la pujada del preu de la llum sent ells part del Govern, Alegria ha insistit que el Govern "gaudeix de bona salut", malgrat les diferències.





"Des de la diferència dle Govern, aquest Govern gaudeix de bona salut i estem absolutament bolcats a buscar solucions als problemes que en aquest moment ens estem enfrontant", ha afegit.





En la mateixa línia, ha dit que l'Executiu és "conscient" de la sensació "d'incertesa" que està generant en les famílies la pujada del preu de la llum, al temps que ha destacat que s'estan adoptant mesures i treballant en la "recerca de solucions" que és el que la "societat demanda".