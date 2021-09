Apple informa que repararà els iPhone 12 afectats per problemes de so a les trucades

Iphone 12 - EP







Apple ha emès un comunicat , recollit per Facua - Consumidors en Acció en el qual informa que es farà càrrec de la reparació dels iPhone 12 que vegin afectats per problemes de so en les trucades.





Segons indica la multinacional, l'error el presenten un "reduït percentatge" dels iPhone 12 i iPhone 12 Pro fabricats entre octubre de 2020 i abril de 2021, i impedeix que s'escolti cap so al realitzar o rebre trucades a causa de la fallada d'un component en el mòdul receptor.





L'empresa assenyala que la pròpia companyia o els seus serveis autoritzats seran els encarregats de realitzar la reparació de forma gratuïta a aquells terminals que encara es troben dins el període de garantia de dos anys.





Per sol·licitar la reparació, els usuaris han de contactar amb el Suport d'Apple, o acudir a un dels seus establiments o a un dels punts de servei autoritzats de la companyia.





Aquesta campanya de reparació, però, no afecta els iPhone 12 Mini ni als iPhone 12 Pro Max.