Mor una jove de 20 anys atacada per una dotzena de gossos

Una noia de 20 anys ha mort a Itàlia després de ser atacada per 12 gossos d'atura que cuidaven el bestiar dels voltants de la muntanya en la qual passejava.





Els fets han succeït en Satriano, al sud del País, quan la jove es trobava amb la seva parella en un una zona de pícnic de la Muntanya Friorino. Després de fer menjar tots dos van decidir passejar per la zona. Mitjans locals informen que llavors una dotzena de gossos la van atacar, provocant-li ferides que li van causar la mort.





El nuvi de la noia va poder escapar i refugiar-se dins d'una església en ruïnes. La noia, però, va tractar de córrer cap al cotxe però no va tenir temps d'arribar.





Quan els serveis d'emergència van arribar al lloc dels fets, alertats per la trucada del noi, van traslladar a la jove a l'hospital. Lamentablement, els metges no van poder fer res per salvar-li la vida. Ara s'investiga el que ha passat, doncs a més de tot només un dels gossos portava microxip.