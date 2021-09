Macro operació policial contra el tràfic internacional de marihuana amb 107 detinguts

@Mossos





Mosos d'Esquadra de l'Àrea Central de Crim Organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) juntament amb agents de la Policia Nacional amb la col·laboració d'Europol i de les policies d'Alemanya i Albània, han detingut 107 persones en una operació contra una xarxa criminal internacional d'origen albanès.







Després de més d'un any d'investigació entre els dies 13 i 15 de juliol es van detenir 78 persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.





En aquest operatiu hi van participar diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional, en collaboració amb inspectors de l'empresa Endesa i observadors d'Europol. Es van fer 42 entrades i escorcoll en el marc d'aquest cas en el qual s'investigava una organització criminal complexa dedicada al tràfic internacional de marihuana.





La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 3 de Reus, es va iniciar el juliol de 2020 quan es va descobrir una plantació de marihuana en desús en una nau a la demarcació de Reus. Això va comportar que aflorés l'existència d'una estructura criminal amb una complexa xarxa de facilitadors que, presumptament, donaven cobertura a una organització d'origen albanès per assentar-se a l'Estat espanyol.





Aquesta xarxa estava formada per treballadors del sector immobiliari i elèctric entre d'altres que, prèvia comissió, ajudaven a l'organització a establir-se i els dotaven de la logística i la infraestructura necessàries per al cultiu de marihuana. Un cop realitzat el cultiu massiu la droga es distribuïa per diversos països d'Europa, entre els quals Alemanya, on el valor de la droga es multiplicava per cinc.





Els líders d'aquesta organització, de nacionalitat espanyola, tenien fixada la seva residència a l'àrea de Tarragona. Mantenien un contacte estret amb altres organitzacions dedicades al cultiu i tràfic internacional de marihuana, integrades per persones principalment de nacionalitat albanesa, establertes a les àrees metropolitanes de Tarragona i Barcelona.





L'activitat generada pels investigats va permetre la identificació de més de 30 plantacions disperses per Catalunya a les localitats de Reus, Tarragona, Amposta, Sabadell, Mollet, la Llagosta, Polinyà, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Celrà, Vendrell, Olesa de Montserrat, Sant Sadurní d'Anoia, Selva del Camp, Constantí, Canyelles, Vila-rodona, Creixell, Santa Margarida i els Monjos, Montblanc, Sant Fruitós del Bages i Sant Feliu de Llobregat.





A finals de l'any 2020 a Berlín es va neutralitzar un dels enviaments de marihuana. Aquesta organització pretenia camuflar 140 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit en un carregament de festucs a través d'una empresa britànica. En aquesta fase de la investigació es van detenir tres ciutadans albanesos i es van intervenir 100 quilos de marihuana, 700 grams de cocaïna i més de 2.000 euros en efectiu.





Després d'aquesta actuació els agents van començar les indagacions sobre els caps de l'entramat i els seus mètodes de lliurament. Gràcies a la cooperació internacional amb Alemanya, Albània i EUROPOL, es va aconseguir identificar els caps de l'organització criminal, concretament un clan familiar albanès amb residència a Alemanya i Espanya. Després es va aconseguir localitzar un dels líders de la xarxa que, al costat d'altres familiars, dirigien una immensa xarxa dedicada al tràfic internacional de marihuana.





Al mes de maig es va interrompre un nou enviament amb destí Alemanya on l'organització comptava amb la participació d'un camioner eslovac que va ocultar 100 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit entre la seva càrrega legal. De forma parallela a Reus es va desmantellar un cultiu de 1.170 plantes i es van arrestar tres ciutadans albanesos integrants de la xarxa criminal.





Un dispositiu amb més de 400 agents





El 13 de juliol es va dur a terme el dispositiu d'explotació de la investigació conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional amb la presència d'autoritats policials d'Alemanya i Albània i juntament amb analistes d'Europol especialitzats en la criminalitat organitzada albanesa. Es va produir un ampli desplegament d'uns 400 agents amb 42 entrades i escorcoll simultànies a Tarragona, Barcelona, Girona i Castelló. Posteriorment els agents van dur a terme nou entrades més.





El balanç total de la investigació, amb més d'un any de durada, ascendeix a 107 persones detingudes i 51 immobles escorcollats en els quals s'hi han desmantellat una trentena de plantacions interiors de marihuana, a més d'interrompre'n d'altres en fase de muntatge. Els agents han intervingut una tona de marihuana processada en cabdells, unes 25.000 plantes de marihuana, prop de 70.000 euros en efectiu, un revòlver detonador, una escopeta retallada, un inhibidor de freqüència i tres vehicles, dos dels quals d'alta gamma.





Per al manteniment d'aquestes plantacions havien realitzat enganxalls il·legals per defraudar el consum del fluid elèctric, el que a més suposava un risc per a les propietats per l'alt risc d'incendi d'aquestes installacions per la manca de les mesures de seguretat exigides. S'estima que el consum generat per les plantacions desmantellades ha provocat una defraudació de més de 1.600.000 euros.





Lluita coordinada contra el crim organitzat albanès





L'evolució de les organitzacions criminals albaneses en el món del narcotràfic és notori i es fa evident en operacions importants desenvolupades a nivell internacional. Aquest salt qualitatiu i quantitatiu ha permès que aquestes xarxes s'hagin fet un lloc i competeixin amb altres organitzacions, com la màfia italiana i organitzacions criminals dels Balcans i es deu principalment al poder econòmic que han anat adquirint al negoci de la marihuana, on s'han erigit com una de les organitzacions imperants a Europa.





L'amenaça de la criminalitat organitzada albanesa és molt important com ho demostra el fet que hi ha multitud de projectes internacionals amb l'objectiu de millorar la lluita per part de les autoritats policials internacionals contra aquest fenomen en expansió com, per exemple, l'Analisys Project COPPER d'EUROPOL, exclusiu per a aquesta matèria. A més hi ha altres projectes internacionals com el "IPA 2019 Countering Serious Crime in the Western Balkans", executats directament a Albània amb la finalitat d'intensificar la lluita contra el crim organitzat en aquest país i que fomenta la creació d'equips conjunts de recerca entre la Policia Albanesa i tercers països.