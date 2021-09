Un home mor al caure dins d'una màquina per preparar hamburgueses

Un home ha mort després que part del seu cos quedés encallat en una màquina utilitzada per preparar hamburgueses. El mecànic Rodrigo Roa Álvarez, de 37 anys, va perdre l'equilibri i va caure mentre realitzava un vídeo per demostrar que havia completat el manteniment de l'equip. El succés es va produir a l'escorxador JBS Seara Aliments, en Dourados (Brasil).





Màquina de fer hamburgueses @youtube





Per a la família, l'episodi va ser un accident, ja que l'empleat tenia anys d'experiència i era estricte amb els estàndards de seguretat. El pare de la víctima, Erozé Alvares, de 51 anys, ha explicat que el seu fill estava amb un company de treball i tots dos estaven revisant les màquines. Al voltant de les 6 de la tarda, quan havien acabat acabat, va demanar al seu col·lega que recollís les eines, mentre feia un vídeo per a la caps de l'empresa per certificar que tot estava funcionant com devia.





Des d'on era, el treballador no va poder enquadrar tot el que volia mostrar en cambra, i llavors, va pujar a una plataforma per agafar millors imatges. "La plataforma estava feta d'acer inoxidable i va acabar relliscant i caient. En aquest moment va demanar ajuda i van parar la màquina, però les costelles ja s'havien enganxat ", explica el seu pare. Desgraciadament, els sanitaris que van acudir al lloc no van poder fer res per ell.