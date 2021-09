VÍDEO: Es produeixen greus inundacions a Alcanar per les pluges torrencials

Captura de vídeo de @cutxamande





S'estan produint greus inundacions a Alcanar (Tarragona), que ha acumulat 212,2 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, que qualifica la pluja de "intensitat torrencial". A prop de 5.500 usuaris s'han quedat sense llum.









Protecció Civil ha activat el pla d'alerta Inuncat per l'alta intensitat de les pluges al Montsià i al Baix Ebre. Demana a la ciutadania que eviti la mobilitat a les pròximes dues hores, ja que les pluges poden mantenir intenses. Els Bombers han rebut entre les 12 i les 13 hores un total de 126 avisos per per inundacions, especialment a Alcanar, amb 96 trucades.







Aquí poden veure imatges de les inundacions: