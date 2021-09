La Mercè de Barcelona celebrarà el seu 150 aniversari en una edició afectada per la pandèmia

@EP





Les festes de la Mercè de Barcelona compliran 150 anys a càrrec de l'Ajuntament aquest 2021 en una edició amb més de 500 activitats programades, però que seguirà molt marcada per la pandèmia, segons ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, en roda de premsa aquest dimecres.





Se celebrarà els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre i serà molt semblant a la de l'any passat: totes les activitats requeriran reserva via web per poder controlar l'aforament i els espectacles acabaran com a màxim a les 00.30 hores.





També es mantindrà la línia descentralitzadora dels últims anys, amb la programació distribuïda per un total de 23 espais de set districtes de la ciutat.





La cultura popular serà una de les grans protagonistes de l'edició: es retrobarà amb la ciutat com a símbol identitari de la festa el dia 24 al Passeig de Gràcia, entre els carrers Diputació i Rosselló.





CUSTÒDIA MORENO I MALIKA FAVRE



El pregó anirà a càrrec de l'activista Custòdia Moreno, de la qual Colau ha dit que representa l'essència de la ciutat treballadora i de barri: "Necessitem connectar més que mai amb la nostra ànima, amb els barris de la ciutat, la gent que fa a Barcelona real".





Moreno ha assegurat que mai s'hauria imaginat que ella pogués ser la pregonera de la ciutat, i s'ha compromès a que les seves paraules estiguin plenes de sinceritat i amor per una terra que li "va robar el cor" quan va arribar d'Andalusia.





La il·lustradora francesa establerta a Barcelona Malika Favre és l'autora del cartell de la Mercè d'aquest any, amb el qual s'ha volgut imaginar com seria Barcelona si fos una dona: "Seria maca, protectora i poderosa", ha dit.





El vestit de la dona està conformat per "detalls amagats" de l'arquitectura i la identitat de la ciutat, com les rajoles o els mosaics de Park Güell.





EVITAR ELS BOTELLONES



Preguntada per les mesures que es duran a terme per evitar els botellons de les festes de Sants i Gràcia, Colau ha demanat responsabilitat als ciutadans per poder mantenir la celebració a peu, per exemple no anant a les activitats sense haver fet una reserva prèviament.





També creu que seria "positiu" reobrir l'oci nocturn abans de la Mercè per diversificar una mica les opcions si les dades es mantenen com ara, però ha dit que és una cosa que han de decidir les autoritats sanitàries.