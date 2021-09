Kiko Rivera confirma que assistirà al casament de la seva cosina Anabel Pantoja

Molt s'ha parlat en aquest últim mes sobre les noces d'Anabel Pantoja i no només de la polèmica que hi ha hagut amb els ecologistes perquè es vagi a dur a terme a La Graciosa, sinó pels convidats que assistiran a aquesta celebració. La col·laboradora de televisió no volgut revelar quins membres de la seva família seran presents en el moment de l' 'Sí, vull', però si ha deixat a entreveure que la seva tia, Isabel Pantoja, possiblement no assistirà.





Kiko Rivera @ep





En l'aire estava l'assistència del seu cosí, Kiko Rivera, amb el qual sembla que a poc a poc la seva relació va a millor, ha confirmat via Instagram que estarà en el dia més important per a la seva cosina. Ho ha fet compartint en el seu perfil una imatge amb ella i amb el següent text: "Desitjant que arribi el teu dia en què gaudiré com el que més".





Si Isabel Pantoja decidís estar en les noces, hauria de compartir espai amb el seu fill, amb el qual fa més d'un any no té cap tipus de relació arran que el seu petit de l'ànima es comencés a adonar de les irregularitats en l'herència del seu pare.





El més segur, com ja ha indicat Anabel Pantoja, és que la tonadillera no estigui en les noces, a l'igual que el seu pare, Bernardo Pantoja, ja que ha deixat caure que li agradaria que estiguessin tots, encara que sap que això no es produirà. Tot i que fa unes setmanes la vam veure pletòrica a Jerez de la Frontera, lliurada al seu públic amb un concert fantàstic, sembla que la cantant té completament decidit la seua no assistència al casament de la seva estimada neboda.