El Govern central roposa una alça del SMI de 15 euros aquest any i 31 euros el 2022 i 2023

El Govern central ha proposat aquest dimecres als agents socials una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 15 euros aquest any i 31 euros en 2022 i 2023, segons han informat CCOO i UGT després de la reunió de la Mesa de Diàleg Social per iniciar les negociacions sobre aquest assumpte.





Taula de Treball @ep





No obstant això, el secretari d'Estat, Joaquín Pérez Rei, no ha concretat la xifra i ha assenyalat, en declaracions als mitjans després de la reunió, que el Govern el que ha plantejat és que la pujada estigui en la forquilla d'entre 12 i 19 euros aquest any, d'acord amb les recomanacions de l'informe d'experts independents publicat el passat mes de juny.





El Govern es vol basar com a referència a l'informe d'experts independents que van aconsellar un camí gradual d'increment del SMI fins 2023 "que ha de començar ja", segons Reis. En concret, per a aquest any 2021, els experts plantegen una pujada d'entre 12 i 19 euros. "La forquilla és àmplia i ha de servir per arribar a un acord", ha apuntat Reis.





No obstant això, aquesta xifra dependrà de la "geometria" de l'acord, que el Govern espera que compti amb el consens de tots, tot i que ha assegurat que "hi ha altres possibilitats".





La reunió s'ha produït després que el president de Govern, Pedro Sánchez, anunciés la voluntat de Govern d'abordar una "pujada immediata" del salari mínim interprofessional (SMI) per al que queda d'any i continuar amb el compromís electoral perquè abast el 60% de el salari mitjà en aquesta legislatura.





El Ministeri de Treball i els representants de CCOO, UGT, CEOE i Cepime es tornaran a reunir el proper dilluns 6 de setembre per seguir negociant sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que es troba ara en 950 euros mensuals.





"Per al Govern d'Espanya pujar el salari mínim a 2021 és essencial, ha remarcat Reis, que ha al·ludit a les bones dades macroeconòmiques per emprendre aquest increment i ha avançat que les xifres d'ocupació que es publicaran demà" són molt bones ".





"No pujar el salari en 2021 és una cosa que ningú podria comprendre i hauria d'explicar les raons que avalen aquesta postura", ha remarcat el secretari d'Estat.