Els 100 dies de l'acròbata Pere Aragonès

Aquests dies el govern de la Generalitat que presideix el republicà Pere Aragonès ha complert els seus 100 primers- gairebé 30 de vacances estiuenques- si fa no fa que els mateixos que van estar negociant per formar govern. Aragonés no és una persona carismàtica, ni un gran orador que pugui entusiasmar les masses, ni és l'alegria de l'horta, però és una persona seria, rigorosa, i amb els peus a terra. Amb el que té a la banda - soci de govern i suport extern de la CUP posant-li pedres al camí - no ho està tenint gens fàcil. Cada dia, quan s'aixeca ha de preguntar per què li espera aquesta jornada .En aquesta situació, gens tranquil·la i poc gratificant, resulta bastant complicat governar. Però està clar que és un president millor que el seu antecessor, Quim Torra, no hi ha comparació.





Pere Aragonès @ep





Dins de les discrepàncies amb el govern de Pedro Sánchez, que n'hi ha, al menys ha intentat normalitzar les relacions institucionals. Sap que després de tot el succeït, i dels gestos de bona voluntat del president de Govern, les relacions institucionals havien de donar un gir. Així ho ha fet, però ha de mantenir també un equilibri amb el seu soci de govern JXCat i amb la CUP que dóna suport al govern, sense oblidar a la resta de "satèl·lits" que no volen perdre protagonisme i que li exigeixen declarar unilateralment la independència, atorgant-li una representativitat que no li correspon.





Tampoc al president se l'han posat fàcil els indultats del Procés - la part de Junts- que s'estan dedicant a realitzar actes i recorreguts pels mitjans de comunicació, amb unes declaracions que res el beneficien i el posen en un compromís.





En el discurs d'investidura, Aragonès va manifestar la seva intenció d'aprovar un pla de xoc social d'uns 700 milions d'euros, fins ara, no se sap res, excepte els 70 milions per finançar la renda garantida de ciutadania. El mateix passa amb la promesa d'elaborar uns pressupostos que no s'han fet i que el seu conseller d'economia ha considerat que no hi havia temps i que ho farien per al 2022.





A la pandèmia del covid, tampoc la sort l'ha acompanyat, s'ha produït situacions complicades, i una mica de descontrol. El tancament de l'oci nocturn, els botellons - es realitzen a tot Espanya també- i els revessos del TSJC contra algunes d'aquestes mesures han posat en un compromís a l'Executiu.





La consecució, per fi, de la trobada de la Taula negociadora que es reunirà aquest mes - amb alguns dubtes sobre els components de la mateixa- ha estat una victòria d'Aragonés que manté una respectuosa relació amb l'executiu espanyol. Tant el PSOE com ERC es necessiten, al menys fins a les pròximes eleccions generals: un per a donar suport al congrés propostes de Govern, i els republicans amb tota probabilitat, si els cupaires no donen suport els pressupostos, necessiten els vots de PSC per tirar-los endavant. Els dos es necessiten i els dos, si les coses no canvien, van a mantenir els acords no escrits als quals es van comprometre.





Així que, els 100 dies de govern poden dir-se que han estat agredolces, amb un President acròbata a què alguns volen veure per terra ...