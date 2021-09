Les pluges torrencials a Alcanar arrosseguen els vehicles cap al mar mentre el 112 rep centenars de trucades

Port de Cases d'Alcanar @ep





El telèfon d'emergències 112 ha rebut 514 trucades fins a les 16 hores d'aquest dimecres per incidències relacionades amb les intenses pluges que hi ha hagut a la comarca del Montsià (Tarragona), segons un apunt a Twitter.







La majoria de trucades, 482, s'han realitzat des d'aquesta comarca i fins 369 comunicacions han estat des del municipi d'Alcanar, el més afectat per l'episodi.





En Alcanar, la Creu Roja ha habilitat el Pavelló Municipal per acollir fins a 50 persones els habitatges s'han vist afectades pel temporal a petició de l'Ajuntament de la localitat.





Les inundacions són tan forts que els cotxes estan sent arrossegats cap al mar. Aquí poden veure les imatges:









Els Mossos d'Esquadra i la Policia Marítima han hagut de desallotjar al càmping Alfacs del municipi tarragoní, on unes 70 persones s'ha refugiat a la zona de restauració i hi ha hagut una dotzena de bungalows afectats per la pluja.







Així ha quedat el càmping amb les fortes pluges, que ara han parat lleugerament en aquesta zona:









Les vies de tren continuen tallades al seu pas per la zona, tot i que la reobertura de l'AP-7, que també s'ha vist tallada al llarg del matí, ha permès a Renfe organitzar un transport alternatiu per carretera entre l'Aldea i Vinaròs (Tarragona) per donar servei a les 210 persones afectades pel tall a la R16 de Rodalies, segons un apunt de Protecció Civil a Twitter.







La N-340 entre Amposta i Alcanar i la T-331 i TP-3318 a Ulldecona continuen tallades a causa de l'aiguat.