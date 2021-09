Les primera 'mascletà' fa tornar el soroll a València: comencen les Falles de 2021

El tret de la primera 'mascletà' de les Falles de setembre des de Natzaret - JCF





El soroll ha tornat aquest dimecres a la ciutat de València amb les primeres 'mascletàs' del programa de les Falles de setembre que, per primera vegada, es realitzen en diferents punts, tres, fora de la Plaça de l'Ajuntament i no revelats per evitar concentracions de públic i garantir la seguretat en el context de la crisi del coronavirus.





L'alcalde de València, Joan Ribó, les Falleres Majors, Consuelo Llobell i Carla García, i les seues corts d'honor, juntament amb el president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, i membres del consistori han presenciat la primera 'mascletà' de les festes, a càrrec de la Pirotècnia Tamarit, a un solar de barri de Natzaret de l' 'cap i casal'.





A més d'aquest tret, a què s'ha desplaçat la comitiva oficial, s'han llançat altres dues: una al carrer Mestre Rodrigo, a Campanar, per la Pirotècnia Saragossana, i una altra a la cruïlla dels carrers Vicent Peris i Sant Pancraç, en Marxalenes, a càrrec de Pibierzo.





El tradicional crida de les Falleres Majors al pirotècnic ha donat pas a un tret, com sempre puntual, a les 14.00 hores, i que ha conclòs sota una lleugera pluja que ha obligat a usar els paraigües cap al final. El dispositiu especial preparat per Creu Roja per a la 'mascletà' no ha hagut d'assistir a cap persona.





Per Ribó, el tret de les 'mascletàs' és "un indicador molt clar de la tenacitat del món faller" i ha recalcat que les Falles són les primera gran festa que se celebra a la Comunitat Valenciana ia Espanya "i la farem bé ".





El primer edil ha subratllat que es va a fer "bé" perquè "l'Ajuntament també s'ha preocupat d'ajudar al món faller, a les comissions, i a totes les empreses, pimes i autònoms" que treballen en aquest àmbit amb el Pla Resistir.





L'alcalde ha convidat a la ciutadania "a viure les festes amb responsabilitat i prudència" i ha recordat "la importància de celebrar aquestes festes amb les restriccions i mesures decretades per la Conselleria de Sanitat, amb la col·laboració del col·lectiu faller".





"Hem de viure la festa amb responsabilitat i prudència i mantenint les mesures de protecció necessàries", ha reiterat Ribó. Els tres espectacles han estat el tret de sortida del programa faller de setembre que, en paraules de l'alcalde, que s'ha fet ressò de la crida virtual de les falleres majors, s'ha de viure "amb responsabilitat per poder continuar gaudint de la nostra festa".





SUPORT ECONÒMIC





L'Ajuntament ha donat suport al col·lectiu amb 3,6 milions d'euros que rebran les comissions falleres d'enguany, així com amb 2,3 milions d'euros del Pla Resistir destinats a petites i mitjanes empreses dels sectors tradicionals vinculats a les Falles.





"Les Falles són unes festes populars que parlen de la tenacitat dels valencians i valencianes", ha insistit l'alcalde al destacar que l'Ajuntament vol col·laborar i treballar, d'una forma molt clara, amb el col·lectiu que fa possible aquesta festa ".





Les 'mascletàs' es poden seguir a través de Facebook municipal, que aquest dimecres ha retransmès la de Natzaret.