CatalunyaPress T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

@Catalunyapress







Deia Ramón María de la Vall Inclán "Cau la nit: en el llogaret, un gall cacarea mirant el amapol de el sol. Vaques i recentals pasturen en els herbales, i canta una mociña albina. El refajo de grana de la nena vilatana encén a l'cristal·lí lli. En el fons de prat el fenc gavillado, entre plugim i boira perfuma. A la verda fondalada, la llum ataronjada que la tarda deslíe, riu. " I tal qual semblava que fos així en el nostre viatge estiuenc pel Principat d'Astúries on tan alt arribem com aquestes dues "marelas asturianes". I ara sí, el nostre podcast diari per a tots vosaltres, els nostres estimats lectors.





Butlletí informatiu de CatalunyaPress:

















LES 4 NOTÍCIES DEL DIA