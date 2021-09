El 112 ha rebut 608 trucades fins a les 18 hores per les pluges a Tarragona

Treballador de l'112 - Recurs EP





El telèfon d'emergències 112 ha rebut 608 trucades fins a les 18 hores d'aquest dimecres per incidències relacionades amb les intenses pluges que hi ha hagut al Montsià i Baix Ebre (Tarragona), segons un apunt a Twitter.





La majoria de trucades --555-- s'han realitzat des del Montsià i fins a 420 comunicacions han estat des del municipi d'Alcanar, el més afectat per l'episodi.





En Alcanar, la Creu Roja ha habilitat el Pavelló Municipal per acollir fins a 50 persones els habitatges s'han vist afectades pel temporal a petició de l'Ajuntament de la localitat.





Les vies de tren continuen tallades al seu pas per la zona, tot i que la reobertura de l'AP-7, que també s'ha vist tallada al llarg del matí, ha permès a Renfe organitzar un transport alternatiu per carretera entre l'Aldea ( Tarragona) i Vinaròs (Castelló) per donar servei a les 210 persones afectades pel tall a la R16 de Rodalies, segons un apunt de Protecció Civil a Twitter.





La N-340 entre Amposta i Alcanar i la T-331 i TP-3318 a Ulldecona continuen tallades a causa de l'aiguat.