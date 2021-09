Aragonès contacta amb els municipis afectats per les inundacions a Tarragona

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha contactat aquest dimecres a la tarda amb alcaldes d'alguns dels municipis més afectats per les inundacions de Tarragona, com Alcanar, Ulldecona i la Ràpita, així com amb el delegat de la Generalitat a Terres de l' Ebre, Albert Salvadó, i els ha traslladat "el seu suport i ha posat el Govern a disposició dels municipis afectats".





Presidència de la Generalitat ha explicat en un comunicat que el cap de l'Executiu català i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'han reunit amb la direcció de la Conselleria i els serveis d'emergències per fer un seguiment de les inundacions a Montsià i Baix Ebre.





La reunió s'ha realitzat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de la Conselleria d'Interior, i ha comptat amb la presència d'efectius de Protecció Civil, els Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat.