Díaz anuncia que la decisió sobre el SMI es prendrà dilluns que ve i s'aplicarà "ràpidament"

@EP





La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dimecres que la decisió sobre l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a aquest any es prendrà després de la reunió entre Govern i agents socials que se celebrarà dilluns que ve 6 de setembre i ha confirmat que aquesta pujada s'aplicarà "ràpidament".





"S'implementarà ràpidament. Convocaré una taula més i la decisió es prendrà, per això el president de Govern ha dit que serà immediatament", ha assenyalat en una entrevista a 'Onda Cero', en referència al que avançat aquest mateix matí per Pedro Sánchez sobre complir amb aquest objectiu.





El Govern ha proposat aquest dimecres als agents socials una pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 15 euros aquest any, fins als 965 euros mensuals, i de 31 euros en 2022 i 2023, segons han informat CCOO i UGT després de la reunió de la Mesa de Diàleg Social aquest dimecres.





No obstant això, el secretari d'Estat, Joaquín Pérez Rei, no ha concretat la xifra i ha assenyalat, en declaracions als mitjans després de la reunió, que el Govern el que ha plantejat és que la pujada estigui en la forquilla d'entre 12 i 19 euros aquest any, d'acord amb les recomanacions de l'informe d'experts independents publicat el passat mes de juny.





FIXAR LA SENDA DE PUJADES FINS AL FINAL DE LA LEGISLATURA



Díaz també ha expressat el seu desig que totes les parts "es donin la mà", no només per fixar la quantia d'increment aquest any, sinó també per deixar determinada la fixació de la senda de pujades fins a final de la legislatura. "Seria bo, si podem, dibuixar el final de la legislatura per donar certeses i seguretat per sectors i treballadors", ha assenyalat.





Díaz ha mostrat així la seva confiança a poder arribar a un acord, argumentant que actualment s'estan pactant pujades de salaris de l'1,5% i l' 1,8% en els sectors que estan subjectes a convenis col·lectius. "Els que s'oposen a aquesta pujada haurà d'explicar per què diuen que no a un milió i mig de treballadors que cobren el SMI i són els més vulnerables", ha remarcat.