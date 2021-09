Protecció Civil manté la petició d'evitar els desplaçaments pels aiguats al Baix Ebre i Montsià

@Bombers





Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat per les inundacions produïdes per les pluges torrencials que han afectat el Montsià i el Baix Ebre aquest dimecres. Des de l'organisme continuen demanant a la ciutadania d'aquestes dues comarques que eviti els desplaçaments i que no baixin als pàrquings ni als soterranis dels seus habitatges, sinó que es mantinguin a les plantes superiors.





Fins a les sis de la tarda el 112 ha rebut 608 trucades per incidències, 420 de les quals a Alcanar. En aquest municipi hi han caigut fins a les quatre de la tarda 232 l/m2. Als Alfacs s'han registrat 128 l/m2, 67 a Amposta i 36 a Ulldecona.





Quant a la manca de subministrament elèctric, es registren set incidències amb 6.688 persones afectades. A més, consten incidències en les telecomunicacions a la zona. El CECAT de Protecció Civil està coordinant la priorització de la resolució d’aquestes incidències. El CECAT també es manté en contacte amb els ajuntaments de la zona per avaluar i atendre les possibles necessitats de la població especialment la més vulnerable.





Els Bombers de la Generalitat han desplegat uns 200 efectius a la zona i prioritzen els serveis a persones en problemes d'entre els 358 avisos rebuts pel cos entre les 12h, quan ha començat l'episodi de pluges, i les 17h.





Així, els Bombers han rescatat una dona atrapada per l'aigua al carrer Felip Pedrell d'Alcanar i han assistit una setantena de persones al càmping Alfacs, on una dotzena de bungalous han resultat severament afectats per l'aiguat. El dispositiu de Bombers compta amb 2 helicòpters amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) Muntanya, 51 dotacions terrestres, efectius del GRAE Subaquàtic i, per assistir a efectes de logística, el Grup Operatiu de Suport (GROS).