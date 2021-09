Europa assegura que la tercera dosi de la vacuna contra la covid "no és urgent"

@EP





El Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha assegurat aquest dimecres que "no és urgent" una tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 perquè continua sent "molt protectora".





"L'evidència disponible en aquest moment sobre l'eficàcia de la vacuna "en el món real" i la durada de la protecció mostra que totes les vacunes autoritzades a la Unió Europea són altament protectores actualment", ha constatat l'ECDC després d'analitzar la necessitat d'una dosi de reforç. Aquesta agència europea creu que només es pot considerar l'administració d'una dosi addicional per als pacients immunodeprimits i a algunes persones grans, especialment en residències, "com a mesura de prevenció".





L'ECDC ha remarcat, però, que cal "distingir entre les dosis de reforç" per "restaurar la protecció" que ja ha donat una vacuna, de les "dosis addicionals" com a part del procés de vacunació per a persones "amb un sistema immunitari molt dèbil que no poden obtenir un nivell adequat de protecció" amb la pauta habitual.





Malgrat que hi ha alguns estudis que apunten a una disminució de la immunitat sis mesos de la vacunació, l'ECDC alerta que no són concloents: "Es necessiten dades més sòlides per informar sobre polítiques futures en relació amb les dosis de reforç".