El relleu de Lastra al Congrés podria anunciar-se dilluns que ve

@EP







L'Executiva Federal del PSOE té previst aprovar dilluns que ve la renovació de les direccions dels seus grups parlamentaris al Congrés i el Senat. A més de cobrir la vacant en el càrrec de portaveu de la Cambra Alta després del nomenament d'Ander Gil com a president d'aquesta institució, les fonts consultades apunten que també podria aprovar-se la substitució d'Adriana Lastra com a portaveu de la cambra baixa, perquè la 'número dos' del partit se centri exclusivament en les seves tasques orgàniques.





Les decisions es prendran el dilluns, segons expliquen fonts socialistes a Europa Press, tot i que la reunió de l'Executiva del partit encara no està oficialment convocada. No obstant això, molts dirigents al partit donen per fet el cap de l'etapa de Lastra com a portaveu, per dedicar-se de ple, primer, a preparar el 40 Congrés Federal de PSOE que tindrà lloc a mitjans d'octubre a València, a què seguiran els congressos regionals i després, a preparar el partit per a les generals de 2023.





Els canvis en les direccions dels grups parlamentaris es produiran d'aquesta manera abans del conclave d'octubre, impulsats per l'àmplia remodelació que el president de Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va escometre en el seu Executiu a mitjans de juliol; una remodelació que entre altres coses va suposar la sortida de José Luis Ábalos, no només del Ministeri de Transports, sinó també de la Secretaria d'Organització del partit.





EL DESPRÉS DE LA REMODELACIÓ DE JULIOL





Amb Ábalos fora de joc, Lastra es va reafirmar llavors com número dos del partit i va prendre les regnes de tota l'organització de Congrés Federal, una tasca que fins llavors compartia amb l'exministre. Com mà dreta té al que va ser escuder de Ábalos en Organització, i ara titular d'aquest departament, Sants Cerdán.





La remodelació també va suposar l'entrada a l'Executiu del secretari general del Grup Socialista, Rafael Simancas, com a secretari de Relacions amb les Corts, de manera que s'espera que aquest lloc també es renovi dilluns.





A més, el càrrec de portaveu del PSOE al Senat segueix vacant des que Ander Gil assumís al juliol la presidència de la cambra alta, quan la fins llavors presidenta, Pilar Llop, va ser nomenada per Sánchez nova ministra de Justícia.





COM SERÀ EL PROCÉS?





Un cop s'aprovin els canvis, aquests hauran de ser ratificats pels grups parlamentaris de PSOE en les dues cambres. En el cas de Congrés, la reunió hauria de celebrar-se a principis de la setmana que ve, atès que la cambra baixa preveu celebrar dimecres la seva primera Junta de Portaveus després de la parada estival.





Encara no han transcendit els noms dels possibles substituts de Lastra, però algunes fonts socialistes assenyalen que no ha passat desapercebut el fet que en l'últim mes hagi exercit de portaveu davant dels mitjans en diversos assumptes el diputat per Jaén, membre de la direcció i portaveu adjunt del Grup Socialista al Congrés, Felipe Sicília.





La remodelació de la direcció dels Grups Parlamentaris de Congrés i Senat també pot implicar la recerca d'acomodament d'alguns dels ministres sortints en l'última remodelació de l'Executiu, com l'exvicepresidenta, Carmen Calvo, o l'exministre de Transports, José Luis Ábalos.