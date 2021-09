El Tantarantana Teatre reivindica la seva condició de fàbrica de creació

A punt de complir el seu trentè aniversari, el Tantarantana Teatre es disposa a iniciar una nova temporada amb un ambiciós programa d'espectacles i activitats paral·leles tant a la seva sala principal, l'anomenada Baixos22, com en la superior, coneguda com a Àtic22.

"Reivindiquem -va dir el seu director, Ferràn Murillo - el projecte del Tantarantana com a fàbrica de creació no només com a concepte, sinó també pel treball desenvolupat durant aquests anys i pel que seguirem realitzant gràcies a les companyies i els creadors que confien en el teatre i creuen en les línies dels nostres programes ". Línies que són l'aposta pel teatre arriscat i compromès i el compromís derivat del seu veïnatge amb el Raval. En total, per les seves sales passaran a la temporada que ara s'inicia 30 companyies, de les quals set intervenen el projecte de suport a la creació bé com companyies en residència bé trianual (La Pulpe Teatre, Onskené i Paradiso 99), bé en temporada (Col·lectiu Que no surti d'aquí, Julia Irango, Téntol i Càlam)





@Tantarantana Teatre





Un altre projecte és el de teatre comunitari intergeneracional i intercultural PI (I) CE que dirigeixen Constanza Brzinc i Albert Tola, en la companyia intervenen persones de diferents procedències i edats compreses entre els 15 i els 80 anys amb obres que tenen com a comú denominador la integració i defensa de migrants des de diferents disciplines creatives.

El Tantarantana també col·labora amb el veí Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà Mila i Fontanals en l'assignatura d'Interpretació del Batxillerat d'arts escèniques. En canvi, el "piece educatiu" o programa de teatre comunitari que reunia a alumnes d'aula d'acollida, d'ESO i de gent gran de barri, ha quedat ajornat aquest any com a conseqüència de l'aplicació dels protocols sanitaris.





Hi haurà dos projectes internacionals d'intercanvi de dramatúrgies i de contaminació dramatúrgica internacional. El primer tindrà com a convidat Mèxic i consistirà en un cicle de lectures escenificades a interpretades per les companyies residents; i el segon estarà escrit a deu mans, la meitat d'elles de dramaturgs locals i l'altra, de professionals d'altres països (Xile, Argentina, Bolívia, Perú i Mèxic).





I continuarà la programació escolar amb set produccions adequades per a aquest tipus d'espectadors, mentre que la familiar ha quedat de moment suspesa.





La nova temporada s'inicia el 5 de setembre amb l'estrena de l'obra "Adela (Women 's White Long Sleeve Sport Shirts)" de l'autor argentí Daniel Veronese, dirigida per Jorge Sánchez. Es tracta d'un espectacle que reflexiona sobre el valor d'una feminitat invisibilitzada i sotmesa a la violència de gènere que constitueix una exploració entre realitat i ficció.