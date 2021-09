S'han atès a 90 avisos de persones "en risc" per les pluges a Tarragona, segons els Bombers

@EP





Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat un centenar d'efectius per donar resposta als 358 avisos que han rebut entre les 12 hores i les 19 hores a causa de les inundacions a la comarca del Montsià (Tarragona). Ho ha explicat el responsable de la Regió d'Emergència de les Terres de l'Ebre (Tarragona), Ricard Expósito, en una compareixença davant la premsa.





Expósito ha assenyalat que uns 90 avisos han estat realitzats per persones que es trobaven en risc i que aquests han estat "la prioritat número u" dels cossos d'emergències. Els efectius mobilitzats tenen diferents especialitats per a "fer front a les diferents complicacions", com subaquàtics, embarcacions i rescat.





A més, s'han mobilitzat els helicòpters de Salvament Marítim ubicats a Reus i Castelló i l'embarcació que el cos té a Sant Carles de la Ràpida, població també afectada per la tempesta.





Hi han participat en el dispositiu una trentena de Mossos d'Esquadra, 19 efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, agents rurals, protecció civil i Creu Roja, que ha preparat espais per a possibles desallotjats, encara que no estan sent necessaris.





Ha assegurat que en aquests moments els Bombers estan treballant en aquells llocs on l'aigua no s'està anant sola i que s'han desplaçat tres unitats per valorar l'estat d'habitatges i infraestructures després de la retirada de la inundació.