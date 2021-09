PREVISIÓ. El Meteocat alerta de "temps complicat" per aquest dijous a Catalunya

@Meteocat





Segons el Metecocat, demà dijous encara esperem un temps complicat, amb la depressió a nivells mitjans i alts implicant molts núvols arreu de Catalunya i mala visibilitat a diversos massissos, sobretot a cotes altes. També es poden repetir ruixats i tempestes, ja la matinada de dimecres a dijous i el matí de dijous als massissos del sud i de Ponent, però també al Pirineu i Prepirineu, on continuaran de cara a la tarda, quan també es concentraran als massissos del nord-est (Montseny, Gavarres o l’Albera…).





Protecció Civil ha anunciat que es preveuen que pluges que poden superar de manera local els 20 l/m2, sense arribar als 70 l/m2 del matí d'aquest dimecres . Amb el pas de les hores els xàfecs, tal com deia el Meteocat, es podran estendre a Lleida, Ponent, Pirineu i Prepirineu occidental i ocasionar complicacions, sobretot a la zona on el terreny ja es troba saturat per l’aigua acumulada.





Per saber la previsió més detallada, pots consultar el video facilitat pel Meteocat.