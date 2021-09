Més de 80 veïns del Montsià segueixen evacuats de les seves cases per les fortes pluges

@EP





Més de 80 persones que van ser evacuades de les seves cases per les inundacions al Montsià (Tarragona) romanen aquest dijous al matí en un hotel o en instal·lacions municipals, mentre segueix activada l'alerta després de les pluges d'aquest dimecres.





En Alcanar hi ha un total de 77 evacuats, ha explicat Protecció Civil en un tuit recollit per Europa Press: 58 a l'hotel Carlos III, 5 al Montecarlo i 14 al Pavelló Municipal. A Ulldecona, 6 persones segueixen allotjades a l'hotel Bonlloc a causa de l'emergència per inundacions.





D'altra banda, Endesa ha informat que s'han solucionat la majoria de les afectacions de subministrament d'electricitat a la zona, segons ha afirmat Protecció Civil.





Tot i així, queden 47 afectats a Sant Carles de la Ràpita; 31 a Alcanar; 99 a Amposta, 39 a Ulldecona i 1 a l'Aldea; el servei ja s'ha restablert totalment a Tortosa i Deltebre.







D'altra banda, la carretera TV-331 a Alcanar (Tarragona) ja ha reobert i la matinada d'aquest dimecres s'ha restablert la circulació de trens entre Ulldecona i l'Aldea de la línia R16 de Rodalies.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut 634 trucades fins a les 6.00 hores d'aquest dijous per les pluges a la comarca del Montsià (Tarragona).





En un tuit recollit per Europa Press, el servei d'emergències ha detallat que 475 de les trucades provenien d'Alcanar (Tarragona), on aquest dimecres el Meteocat va registrar una precipitació acumulada (mm) de 233,5.





El 112 ha rebut un total de 702 trucades a tot Catalunya relacionades amb 519 incidències.