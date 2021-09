Sánchez presenta la seva candidatura per seguir liderant el PSOE

@EP





El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dimecres la seva precandidatura per seguir liderant el partit, en el dia en què s'ha obert formalment el procés per renovar la direcció i els postulats socialistes al 40 Congrés Federal de València del 15, 16 i 17 d'octubre.





La secretària executiva de Seguretat Social i Pacte de Toledo, Magdalena Valerio, i la diputada Andrea Fernández han estat les encarregades de formalitzar a la seu socialista de Ferraz la sol·licitud de Sánchez per concórrer a les primaries, que amb tota probabilitat es resoldran amb la seva proclamació d'aquí a deu dies sense necessitat de votació, davant l'absència de rivals de pes.





I amb la seva precandidatura presentada, Sánchez protagonitzarà dissabte a Jaén un acte al costat de l'alcalde de Sevilla i flamant secretari general del PSOE d'Andalusia, Juan Espadas, que servirà de tret de sortida dels preparatius de Congrés d'octubre.





D'aquesta manera, el calendari cap al 40 Congrés ha arrencat aquest dimecres amb l'obertura del procés de primàries a la secretaria general, en concret, amb la presentació de les precandidatures. Ara s'obre el termini per recollir avals, fins al 10 de setembre.





La previsió és que Sánchez sigui reafirmat en el seu càrrec després de finalitzar el dia 10 d'aquest mesos la recollida d'avals, sense necessitat d'acudir a la votació fixada per al 26 de setembre --aquesta votació només es celebraria en l'improbable cas que un altre militant decideixi presentar la seva precandidatura, i aconsegueixi demanar els avals suficients per concurrir--.





Encara que Sánchez no hagi d'acudir finalment a aquesta votació, el dia 26 el PSOE si obrirà les urnes per elegir les delegacions que constitueixen el 40è Congrés Federal. Aquesta elecció es realitzarà mitjançant el vot individual, directe i secret dels militants i afiliats directes per agrupacions provincials o insulars en llistes tancades i bloquejades.





DELEGACIONS I PONÈNCIA MARC





Aquest dimecres 1 de setembre es va obrir també el termini per registrar les precandidatures dels caps de llista d'aquestes delegacions. El termini límit per a realitzar aquest tràmit serà el 3 de setembre, i els precandidats tindran fins al dia 13 per recollir avals. La proclamació definitiva de les delegacions està prevista entre el 26 i el 30 de setembre.





L'acte a Jaén, que tindrà lloc a l'Edifici Activa Jaén a les 11.00 hores, se celebrarà a més un dia després que s'obri el termini perquè les agrupacions debatin en assemblea sobre la ponència marc i proposin les seves esmenes. Tindran fins al 26 de setembre per a això, i fins al 30, per registrar les esmenes aprovades --les que aconsegueixin almenys un 20% de suport--.





Després, entre l'1 i el 3 d'octubre, se celebraran les convencions precongressuals provincials o insulars, en què l'únic punt del dia serà debatre i votar les propostes d'esmenes a la Ponència Marc. El dia 4 es remetrà i publicarà la memòria d'esmenes que es durà a Congrés mitjans de mes.