La socialista Eva Granados, favorita per ser la nova portaveu del PSOE al Senat

Eva Granados en una intervenció a la seu de PSC / @E





La diputada catalana Eva Granados és la favorita per ser la nova portaveu del PSOE al Senat. Procedent de la UGT, la mà dreta de Salvador Illa i Miquel Iceta, per poder optar a aquest lloc haurà de ser nomenada senadora per designació de Parlament on actualment és la vicepresidenta.







La número dos del PSC i directora de la campanya de Salvador Illa, Eva Granados, és una de les dirigents amb més projecció del socialisme català. La seva bona relació amb la UGT, en plena tempesta pel Salari Mínim Interprofessional, la converteix en una interlocutora vàlida amb el sindicat de Pepe Álvarez i contrapès de Yolanda Díaz amb CCOO.





La sortida d'Ander Gil del càrrec de portaveu del Partit Socialista per ocupar la presidència del Senat va obligar a Sánchez a remodelar la direcció del grup i destituir també a la portaveu del Congrés Adriana Lastra, amb el pretext que s'ha de centrar en la direcció del congrés federal del partit.







A la diputada asturiana, a la cambra baixa, la substituirà el diputat de Tenerife Héctor Gómez. Probablement l'extremenya Belén Fernández Casero rellevarà Felip Sicília com a portaveu adjunt del grup socialista.





ANTONIO POVEDA, ALCALDE DE SANT JOAN DESPÍ, JA ÉS SENADOR PEL PSC





Antoni Poveda Primer Secretari de PSC al Baix Llobregat / @Ep





L'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ja és senador a proposta de PSC al Parlament de Catalunya des del mes de maig. Poveda també exerceix com a primer secretari de la federació del PSC del Baix Llobregat.





El Parlament en el seu dia va validar la designació dels vuit senadors autonòmics catalans confirmant l'exclusió de Vox.