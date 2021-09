Espanya va aconseguir la seva xifra més alta de superrics el 2019

@EP





Abans que arribés la pandèmia del coronavirus, Espanya va aconseguir la seva màxima xifra de superrics: fins 701 contribuents d'Espanya van declarar tenir més de 30 milions d'euros en patrimoni. Segons ha informat l'Agència Tributària aquest dimecres, són un 15,3% més de persones que el 2018. Aquest any, la xifra va baixar lleument: 608 per 611 que hi havia el 2017.





Però el que més ha augmentat no han estat el nombre de persones riques, sinó la fortuna que posseeixen els més rics. Per primera vegada, aquesta va ser de més de 50.000 milions, fet que suposa un 21,3% més que el 2018.







Tornant al nombre de superrics, si es comparen aquestes xifres amb les de 2011, s'observa que el nombre de persones multimilionàries s'ha multiplicat per tres. No obstant això, en 2019 gairebé dos terços d'ells no van pagar l'impost sobre el patrimoni. Hisenda mostra en les seves estadístiques que només 204 persones ho van fer i la majoria d'ells viuen fora de Madrid; els madrilenys estan exempts de pagar aquest tribut.







Aquest impost està cedit a les comunitats autònomes. Són elles les que tenen la competència i les que decideixen què deduccions o bonificacions aplicar sobre el patrimoni. Això sí, és obligatori declarar quan la persona és propietària de béns de més de 700.000 euros.





Però la comunitat de Madrid bonifica el 100% l'impost sobre el patrimoni, una cosa que des d'altres comunitats titllen de deslleial. Segons les estadístiques d'Hisenda, Madrid podria haver obtingut 898 milions d'euros en 2019 per aquest impost, però no van ingressar si un sol cèntim per la bonificació.