La governadora de Nova York declara l'estat d'emergència per l'huracà 'Ida'

La governadora de l'estat de Nova York, Kathy Hochul, ha declarat l'estat d'emergència davant l'impacte de l'huracà 'Ida' a la regió, que ha portat el Servei Meteorològic dels Estats Units a llançar en la nit d'aquest dimecres una emergència per inundacions sobtades per a la ciutat novaiorquesa.





"Declaro l'estat d'emergència per ajudar els novaiorquesos afectats per la tempesta d'aquesta nit. Mantinguin-se allunyats de les carreteres i evitin tots els viatges innecessaris", ha demanat Hochul a primera hora del dijous al seu perfil de Twitter.





Times Square, a Nova York - Unsplash





Respecte a l'emergència declarada per les autoritats meteorològiques, segons recull l'agència de notícies Bloomberg, es tracta d'una declaració poc freqüent que supera l'advertiment i que ha estat emesa per primera vegada per a l'estat novaiorquès.





L'índex de precipitacions previst a la regió és d'entre cinc i deu centímetres per hora, per la qual cosa la situació és "particularment perillosa", ha advertit el Servei Meteorològic, que ha cridat la població a protegir-se en el punt "més alt" possible.





ALERTES PER TORNADO A NOVA YORK





Central Park, a Manhattan, s'ha vist afectat per les inundacions a última hora de la nit. Els serveis de trens han estat suspesos i als carrers, inundats, diversos arbres han caigut a causa del temporal.





Anteriorment, el servei va emetre un avís de tornado per a Manhattan i el Bronx a la ciutat de Nova York, que va expirar sobre les 21.30 hores (hora local). Una altra alerta de tornado va estar activa a tota la ciutat fins a la 1.00 hores (hora local) d'aquest dijous.





Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat de Nova York, Bill de Blasio, ha declarat també l'estat d'emergència i ha demanat a la població que es mantingui allunyada de les carreteres i el metro.





El president dels Estats Units, Joe Biden, viatjarà el divendres a l'estat de Louisiana, on inicialment va aterrar l'huracà, per observar els danys i reunir-se amb líders locals.