Bolaños rebutja estudiar la reforma que demana el PP per al CGPJ: "Els jutges no poden elegir els jutges"

Félix Bolaños @ep





El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha rebutjat de ple aquest dijous la condició que exigeix ara el PP per renovar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que consisteix en reformar la llei perquè una part dels vocals d'aquest òrgan siguin elegits pels propis jutges.





Segons ha explicat Bolaños en una entrevista a Cadena Ser, aquesta proposta no té cabuda perquè, en un Estat de dret i una "democràcia plena" com l'espanyola, "ni els jutges poden elegir els jutges, ni els polítics poden elegir els polítics ".





"A tots ens trien els ciutadans perquè són poders de l'Estat. Tots deriven del vot lliure dels 47 milions de ciutadans", ha argumentat el ministre responsable de la negociació amb el PP en aquest assumpte, després d'assenyalar que "no hi ha una altra via" de renovar el CGPJ mitjançant un acord entre el PSOE i el principal partit de l'oposició.