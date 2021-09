Assassina el seu gos deixant-34 dies sol a casa sense menjar ni aigua

"És un dels pitjors, si no el pitjor acte de negligència que he jutjat en anys", va afirmar el jutge encarregat del cas de Katie Louise Oldridge, que va deixar el seu gos Frank 34 dies sol a casa sense menjar ni aigua, fins que l'animal va morir per inanició.





El pis de la cuina a Meadowbank Road, a Hull (Regne Unit), les autoritats van trobar el cos sense vida d'aquest Staffordshire Bull Terrier, estava cobert d'una gran quantitat de femta seques.







Conenada per maltractament animal @MenMedia





Jilly Dickinson, la inspectora d'una associació britànica a favor del benestar animal (RSPCA), els qui van dirigir la investigació, descriu la terrible escena: "Vaig trobar una llauna de menjar per a gossos al taulell de la cuina, que contenia restes florits de menjar al fons, i una caixa buida de llepolies per a gossos, que semblava contenir femta. Hi havia una olor aclaparador a excrements ja carn en descomposició a la propietat ", relata.





Quan l'inspector va col·locar el cos de Frank en una bossa de proves RSPCA, un munt de cucs vius van caure de l'interior seu cap podrida.





El gos estava tan prim que es podien veure tots els seus ossos, assegura Dickinson.





Oldridge ha estat condemnada per dos delictes de maltractament animal al Tribunal de Magistrats de Hull el 25 d'agost després que la RSPCA trobés les seves restes en descomposició.





En el judici, van assegurar que Oldridge havia deixat un bol d'aigua, però no es va trobar menjar a l'abast de Frank quan ella el va abandonar entre el 10 d'abril i el 14 de maig de l'any passat. Un informe veterinari va concloure que el terrier probablement va patir durant diverses setmanes abans de la seva eventual mort.





La investigació va trobar que el seu nivell d'inanició, juntament amb la ingestió de materials estranys, suggeria que menjava tot el que podia per intentar alimentar-se.





La manca de teixit gras i muscular també va suggerir que el cos de Frank havia esgotat els seus recursos energètics interns.





Oldridge es va defensar assegurant estava bregant amb problemes personals abans de l'delicte i es va tornar dependent de l'alcohol. A més de la prohibició de per vida per tenir tots els animals, Oldridge ha estat condemnada a 18 setmanes de presó amb suspensió de dos anys.