Una família pakistanesa assassina i "talla en trossos" a la seva filla per negar-se a casar-se amb el seu cosí

Una adolescent pakistanesa de tan sols 18 anys va ser assassinada a Itàlia per la seva pròpia família després que que es revelés i es negués a casar-se amb el seu cosí en un matrimoni concertat. Els fets van passar a l'abril, ja que des del dia 30 d'aquest mes no se sap res de la noia. Però ara el seu germà ha declarat davant del jutge i ha explicat que la seva família es va reunir el dia d'abans per planificar l'assassinat de la jove.





"La faig a petits trossos i, si vols, també la porto a Guastalla, la tirem allà perquè així no va bé... Ella fa massa coses... Es posa pantalons... Res a veure amb la dona musulmana". Són paraules pronunciades pel germà de l'adolescent, citant a un altre membre de la seva família. Pel que sembla també ha declarat que la noia va rebutjar casar-se amb el seu cosí, que a més era molt més gran que ella.







El principal sospitos d'haver comès el crim és l'oncle de la jove. "L'oncle la va matar estrangulant-la; em va demanar que no digués res als carrabiners i va amenaçar amb matar-me si deia alguna cosa. Vaig pensar matar-lo mentre dormia, tenint en compte el que havia fet. Però després vaig considerar que jo hauria acabat a la presó i que era millor que intervinguessin els carrabiners », va afirmar el germà, que es troba en un centre protegit.





A més d'ell hi ha quatre persones més investigades: els seus pares i dos cosins. Però només un ha estat detingut; els pares van fugir a l'endemà de cometre el crim.





A més d'això, la jove havia denunciat mesos abans maltractaments familiars. Va estar en un centre protegit un curt període de temps i va explicar el següent: "Des del primer moment que vaig saber que la intenció dels meus pares era casar-me amb el meu cosí, vaig dir que no l'estimava, era massa gran per a mi. Les reaccions del meu pare van ser violentes a nivell físic, em donava cops. Un cop, em va llançar un ganivet i no em va arribar, però sí que va arribar al meu germà que tenia 15 anys i va se ferit la mà. També em donava cops perquè jo desitjava anar a l'escola, però ell no volia".