L’Ajuntament de Sitges, en contra del projecte de les pantalles acústiques a la via del tren

L’empresa pública ADIF, responsable de les estructures ferroviàries, vol començar, obligada per llei, a implantar un pla contra el soroll dels trens a través de la instal·lació d’unes pantalles acústiques al costat de la via del tren. Aquest pla ja va despertar l’oposició de molt municipis catalans, entre ells Sitges, ja que consideren que aquestes pantalles suposaran un greu impacte visual i proposen alternatives a la seva instal·lació. Amb tot, ADIF ja ha engegat el procés expropiatori de terrenys per poder posar aquestes barreres i l’Ajuntament de Sitges reclama que es prorrogui el temps d’exposició pública i que es faciliti més informació concreta del projecte, per tal que l’Ajuntament hi pugui presentar al·legacions acurades.











El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sitges, Eduard Terrado, lamenta que “el procés d’expropiació s’ha engegat al mes d’agost, mes en què les administracions i els afectats es troben en un període que limita de forma evident a la transparència d’aquest procés” i afegeix que “també hem de lamentar la poca informació que s’ha rebut sobre el projecte”.





El regidor ha explicat que “estem parlant d’una actuació amb un impacte ambiental i paisatgístic evident” i assegura: "Farem tot el possible per defensar les alternatives a les pantalles acústiques i exigir que es miri de solucionar la contaminació acústica en el focus emissor del soroll, o sigui, en les màquines tractores, en els combois i en els rails per on circulen, procurant minimitzar al màxim mesures que impactin de forma negativa en l’entorn urbà”.