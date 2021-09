S'ensorra casa seva a Peníscola, mor la seva família, i MásMóvil el multa per no tornar el router

MásMóvil @ep





Hi ha històries que semblen de broma, però per desgràcia són molt reals. Bienvenido Cives va perdre la setmana passada el seu fill de 15 anys i la seva parella pel ensorrament de l'edifici de la urbanització Font Nova a Peníscola. Però aquesta desgràcia no ha estat suficient per a la companyia telefònica MÁSmóvil i és que, segons publica El Periódico, l'empresa ha multat Bienvenido per no tornar el router que es troba sota dels fonaments de la casa esfondrada. És el "súmmum", lamenta Cives.





Quan l'afectat va trucar a MásMóvil per cancel·lar el contracte d'Internet que tenia a l'apartament reduït a runes, la companyia li va sol·licitar que tornés el router sota amenaça de penalització. Cives va explicar el que havia passat i va justificar per què era impossible que tornés el router, però en la companyia van fer cas omís i li han aplicat una penalització de 150 euros.





"Quan després de donar explicacions i explicar tot el que m'ha passat en l'última setmana ells no van rectificar i van exigir que els retornés l'aparell, em enfurismar. És totalment surrealista", explica l'afectat a El Periódicco.





Des MasMovil li han enviat a l'afectat un correu electrònic recollit pel citat mitjà on afirmen: "Lamentablement, no li podem eximir de la penalització per no devolució del router. Els nostres termes i condicions no contemplen aquest cas. Sentim les molèsties". Una resposta per emmarcar.