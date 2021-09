Detingut a l'Aeroport del Prat un "lladre en llei" buscat per Rússia

@EP





La Policia Nacional ha detingut a l'Aeroport de Barcelona-el Prat a un lladre buscat per les autoritats russes tipificat com "lladre en llei", un qualificatiu de màxim nivell a Rússia per presumptes delinqüents violents i influents, segons ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.





L'arrestat s'havia fugat l'any passat d'un jutjat de Rússia quan s'enfrontava a quinze anys de presó i va intentar entrar a Espanya des de l'Aeroport de Barcelona utilitzant un passaport ucraïnès fals.





Gràcies a la col·laboració amb la Policia de Geòrgia, la Policia Nacional va identificar que l'investigat presumptament tenia la intenció de continuar dirigint de manera anònima la seva organització a Espanya, i, després d'això, van procedir a la seva detenció.