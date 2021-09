Els Mossos investiguen el tercer tiroteig en quatre mesos en un barri de Lleida

@EP





Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir la matinada de dimecres al carrer Artur Mor de Lleida, el tercer en quatre mesos al barri de la Mariola, ha informat a Europa Press la policia catalana.





Els investigadors sospiten que l'autor és el mateix home que el 10 de maig va ser detingut per amenaces amb arma de foc i el 7 de juny arrestat una altra vegada per intentar apunyalar un nen de sis anys i al seu pare, ha avançat aquest dijous el diari 'Segre'.





El primer tiroteig es va produir la mitjanit del 9 al 10 de maig, el dia 11 hi va haver un altre incident, i els Mossos van detenir un home que va quedar en llibertat; al juny l'home va ser detingut de nou per la Policia Local per intentar apunyalar suposadament a un nen de sis anys i al seu pare, i va tornar a quedar en llibertat amb càrrecs.