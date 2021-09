VÍDEO: Un gos provoca el debat en TikTok al protegir a un nadó fins i tot de la seva pròpia mare

Pixabay





Els gossos són animals molt protectors. Molts fins i tot arriben a posar en perill les seves vides per salvar els seus amos de perills. Però un vídeo a la xarxa social Tik Tok compartit per @aleshiaferguson ha desencadenat la polèmica entre els usuaris: en ell es pot veure a un gos labrador de color negre, anomenat Toby, apartar la mà d'una mare quan ella intenta tocar el seu nadó acabat de nèixer.





Hi ha persones, com la mateixa dona, que senten tendresa al veure com el cadell de 8 mesos estima al seu "germà petit". Però altres pensen que és una conducta que pot resultar perillosa a llarg termini, ja que la consideren massa controladora. Alguns van més enllà i temen que arribi a atacar la mare.