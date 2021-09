El Govern rebutja apujar el SMI per territoris: "Es donarien efectes devastadors en la unitat de mercat"

El secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rei, ha rebutjat la proposta de la patronal CEOE de pujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per territoris perquè "tindria efectes devastadors en termes d'unitat de mercat".





Joaquín Pérez Rei @ep





"Això és completament aliè a la tradició jurídica i política de país i tindria efectes devastadors en termes d'unitat de mercat", ha dit Pérez Rei en roda de premsa per presentar les dades d'atur i afiliació corresponent a el mes d'agost.





El secretari d'Estat ha insistit que "és el moment" de pujar el SMI, tot i la caiguda de 118.000 afiliats mitjans a la Seguretat Social en el mes d'agost. "No hi ha cap dubte", ha remarcat, després d'insistir que les bones dades macroeconòmiques han de tenir el seu impacte en els treballadors més vulnerables.





Després de ser preguntat per si el Govern pujarà la quota dels autònoms davant l'augment del SMI, el secretari d'Estat de Seguretat Social, Israel Arroyo, ha explicat que "no hi ha una automaticitat" que traslladi la pujada del salari mínim a la quota de els treballadors per compte propi.





En tot cas, Arroyo ha assenyalat que les decisions sobre la base de cotització d'autònoms i altres règims va vinculada a un augment de la base reguladora i per tant de les prestacions. "Hem de treure'ns la idea que la cotització a la Seguretat Social és un impost. En alguns casos es vol traslladar des d'alguns sectors amb mala intenció", ha apuntat.





REUNIÓ SOBRE LA PRÒRROGA DELS ERTO "EN POCS DIES





Sobre la negociació per ampliar els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), el Govern ha traslladat que encara no compten amb una data estipulada abans del 30 de setembre, quan acaba la pròrroga, per acordar amb els agents socials una nova extensió d'aquest mecanisme.





"No tenim data encara però ho farem en pocs dies", ha assenyalat després de remarcar que les característiques en què es basarà aquesta nova pròrroga es confiarà a la taula de negociació amb patronal i sindicats i s'abordaran en la mesura que segueixin sent útils.