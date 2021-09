Cop a l'oci nocturn a Catalunya: El TSJC li dóna la raó a la Generalitat i el mantindrà tancat

@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a la Generalitat aquest dijous i ha decidit mantenir l'oci nocturn tancat. La portaveu deL Govern, Patricia Plaja, explicava aquest dimarts que no anaven a fer "cap pas precipitat" perquè comptaven amb l'experiència de les quatre onades anteriors i sabien que era necessari actuar amb "molta prudència".





Això va suposar que la patronal de l'oci nocturn Fecalon organitzés una acampada a la plaça Sant Jaume. Per això, una vintena de persones es van dirigir allà aquest dimecres per iniciar una vaga de fam indefinida fins que les Conselleries d'Interior i Salut de la Generalitat els donessin una resposta a la pregunta de quan podran reobrir el sector.





Declaren que segueixin obrint i tancant l'oci nocturn "com un ventall" i que reiniciar l'activitat té costos. Per això diuen: "Volem un acord de mínims i que no se'ns utilitzi com a caps de turc".





Malgrat això, el TSJC s'ha mostrat d'acord amb el Govern i ha decidit que l'oci nocturn segueixi tancat, ja que reobrir podria comportar un empitjorament dels indicadors del Covid-19.





TAMBÉ ES PERLLONGUEN ALTRES RESTRICCIONS





A més, ha acceptat aquest dijous prorrogar una setmana més la limitació de les reunions a un màxim de 10 persones a Catalunya, tal com va demanar el Govern de la Generalitat.







Segons un acte consultat per Europa Press, també ha avalat prorrogar el límit de l'aforament en els actes religiosos al 70% i un màxim de 1.000 a 3.000 persones --en funció de les condicions de ventilació de l'espai--.





El tribunal ha considerat que les mesures proposades per la Generalitat "són necessàries per continuar controlant la situació de la pandèmia" de Covid-19, que va millorant a Catalunya, i aquesta nova mesura entrarà en vigor a les 00.00 hores del 3 de setembre i tindrà una vigència de 7 dies naturals.





Han explicat que l'informe de l'Agència de Salut Pública de Catalunya descriu, "tot i la progressió cap a la millora d'indicadors, una situació de greu risc de progressió de la pandèmia i amb una pressió sobre el sistema sanitari encara molt elevada".





L'informe també manté que "encara es manté una transmissió comunitària no controlada i sostinguda que afecta principalment les franges més joves --15-29, 5-14 i 30-39 anys--", i que durant l'últim mes s'ha estès fins a la franja de més de 70 anys.





Així doncs, els magistrats han conclòs que la pròrroga d'aquestes mesures "està justificada" i mantenen les restriccions aplicades fins al moment respecte a les reunions o trobades familiars i de caràcter social.