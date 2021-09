El sommelier de El Celler de Can Roca apadrina el Cava amb Cor de Càritas

La seu de Càritas Diocesana de Girona ha acollit la presentació del Cava amb Cor, una iniciativa solidària en benefici de Càritas Catalunya, impulsada per la Confraria del Cava i apadrinada per Josep Roca, sommelier de El Celler de Can Roca.





Es tracta d’una tirada de 8500 ampolles d’un cava brut reserva embotellat per l’ocasió, fruit de la col·laboració de 21 cavistes catalans, que es posaran a la venda a un preu que rondarà els 7,8€, i que ha comptat amb la implicació de diverses cadenes de supermercats, comerços i distribuïdores, compromesos amb la tasca de Càritas. Els seus impulsors destinaran dos euros de cada ampolla a projectes socioeducatius de Càritas que atenen a infants i joves en situació de vulnerabilitat del conjunt de Catalunya.







L’acte ha comptat amb les intervencions de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Eduard Sanfeliu, president de la Confraria del Cava, i de Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca i padrí del Cava amb Cor. S’ha presentat el disseny de l’ampolla del Cava amb Cor, i s’ha projectat l’espot, rodat a El Celler de Can Roca amb la implicació dels tres coneguts germans.









Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda als assistents. “Comencem un nou curs marcat per la pandèmia, però a Càritas treballem amb esperança, confiats en el fet que la situació sanitària, social i econòmica millorarà durant el curs”, ha indicat.







Per la seva banda, Eduard Sanfeliu, president de la Confraria del Cava, ha recordat que la relació de Càritas amb la Confraria es remunta al tradicional sopar solidari de La Nit del Cava, però que la pandèmia els ha obligat a cercar noves formes de col·laboració, com és el Cava amb Cor. Tot i que la iniciativa va néixer l’any passat, Sanfeliu ha destacat que enguany s’ha reforçat amb un nou disseny, una nova imatge, un vídeo promocional, la web www.cavaambcor.cat i, sobretot, un padrí molt especial, en Josep Roca, a qui ha agraït la seva col·laboració desinteressada, així com a tot l’equip de El Celler de Can Roca.





Seguidament, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha volgut recordar que la tasca de Càritas no s’ha aturat durant la pandèmia, sinó que malgrat les dificultats, s’ha treballat a tota màquina. “Ara toca pensar en els efectes de la pandèmia en aquells que més han patit, com són els infants i joves en risc d’exclusió social”. En aquest sentit, ha destacat que a Catalunya les famílies amb fills són un dels col·lectius més afectats per l’impacte social i econòmic de la pandèmia, i que durant el 2020, les famílies amb fills a càrrec van representar el 53% de totes les llars ateses per les Càritas catalanes, un augment del 5% respecte al 2019.





Roig també ha recordat que la pandèmia ha tingut un impacte directe en aspectes tan important com el rendiment escolar, i ha apuntat que durant el 2020, gairebé un 30% de les famílies ateses per Càritas amb fills a càrrec deien que el rendiment escolar dels seus menors havia disminuït. “Són precisament aquestes les situacions que hem d’abordar, i amb el suport d’iniciatives com el Cava amb Cor podrem continuar treballant per mitigar unes desigualtats cada vegada més profundes”, ha conclòs el president de Càritas Catalunya.













Finalment, Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca i padrí d’aquesta edició del Cava amb Cor, ha fet valdre la feina de Càritas, destacant la seva tasca social inspiradora. “Càritas porta treballant en favor de les persones més vulnerables durant molts anys. Una tasca sovint callada i que en certes ocasions no es reconeix”, ha destacat el sommelier. Roca ha animat a la ciutadania a comprar el Cava amb Cor, ja que comprar una ampolla d’aquest cava és omplir-se de sentit.







En referència a l’impacte de la COVID-19, Roca ha indicat que tot està per construir, i que Càritas és una entitat constructora de segones oportunitats per aquells que més pateixen. “Durant el darrer any i mig hem celebrat en solitud, sense poder-nos trobar amb aquells que més estimem. Ara, el cava es vesteix de solidaritat, i és una bona oportunitat per retrobar-nos i recuperar les hores perdudes”, ha indicat. Finalment, el sommelier de Can Roca ha destacat que Càritas és sinònim de cura, amor, compromís, treball i sensibilitat, entre moltes altres qualitats, i que tots aquests valors es troben en el Cava amb Cor.





Els programa de Famílies i Infància de les deu Càritas catalanes consta de 226 projectes, entre els quals hi ha centres oberts i de lleure, centres residencials per a famílies amb infants, reforços educatius, espais de guarda, centres maternoinfantils, familiars i polivalents, serveis de suport a la criança, entre molts altres.





El Cava amb Cor es posarà a la venda a partir del sis de setembre a través de tots els establiments col·laboradors, però també es poden fer donatius a la web www.cavaambcor.cat.