Ramón Mirabet estrena la Gira del Mar a bord d'un veler que recorrerà la costa mediterrània

Foto d'arxiu - @EP





La "Gira del Mar", a bord del Charter Sant Isidre, històric veler que no ha deixat de navegar des de la seva construcció en 1925, comença aquest dissabte 4 de setembre.





La travessia es donarà inici a Cadaqués i recorrerà les costes de Menorca, Mallorca, Formentera i Sitges durant 15 dies oferint concerts gratuïts a les postes de sol de la mar Mediterrània. "Un idíl·lic viatge cultural a la recerca de la inspiració que va molt més enllà de la música."





A més d'oferir un espectacle musical, aquesta aventura vol demostrar que la música és més que un simple plaer, és el motor que mou els nostres sentiments i una "arma" invisible però potent per canviar el món.





Els concerts es complementen amb accions de sostenibilitat en cada localitat, gràcies al suport de Banc Mediolanum i la col·laboració d'ONG locals com Fit Planet, Per la Mar Viva, SharkMed, Save Posidònia Project, entre d'altres.



Com el mateix artista expressa, "aquesta gira és una mirada als orígens, a la vida compartida entre les cultures, a viure amb menys per reconèixer la bellesa de la nostra terra".



QUAN SERAN ELS CONCERTS?





La gira començarà el 4 de setembre a Cadaqués, visitarà Menorca el dia 7, Mallorca els dies 9, 10, 11 i 12, parant a Formentera el 14 abans de tornar a Sitges el 19 del proper mes i oferir un últim concert especial per ser la localitat en la qual resideix Ramon.



Tot el projecte serà publicat en temps real gràcies a un diari narrat en les xarxes socials de l'artista. Així mateix, l'aventura serà documentada gràcies a un reportatge audiovisual que s'estrenarà en els pròxims mesos.