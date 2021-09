SATSE sol·licita que infermeres i fisioterapeutes siguin part del comitè d'avaluació de la pandèmia

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha demanat a les Conselleries de Sanitat (inclosa la de Salut a Catalunya) que incloguin a infermeres, infermers i fisioterapeutes en les seves propostes de professionals i experts per a formar part del comitè que avaluarà la gestió que han fet el Govern i altres administracions públiques de la pandèmia del Covid-19.





A la passada reunió del Consell Interterritorial del SNS es va decidir que les comunitats autònomes podrien proposar els que elles volien que fossin els membres del Comitè. Per això, el president del Sindicat, Manuel Cascos, s'ha dirigit a tots els responsables autonòmics de Sanitat a través d'una carta per tal de que compti amb els treballadors esmentats degut als seus coneixements, la seva experiència i la seva participació important i activa en l'actual crisi sanitària.





El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya "lamenta que en la reunió del passat 30 de juny no s'acordés la posada en marxa del Comitè d'avaluació, com així s'havia compromès des del Ministeri de Sanitat, i espera que no es tracti d'una estratègia de dilació per a retardar la constitució d'un òrgan que resulta molt necessari per a adoptar tot tipus de mesures de cara a futur que evitin repetir els errors comesos durant la pandèmia".







Aquesta es la raò per la qual "SATSE demada, tant al Ministeri de Sanitat com a les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes, que siguin àgils, resolutius i eficaços perquè professionals i experts es puguin posar a treballar i analitzin de manera autònoma i independent tot el conjunt de decisions adoptades des de les institucions després de l'inici de la pandèmia del Covid-19".





“En les primeres setmanes van treballar sense protecció, sense descans i sense suports suficients prestant la seva assistència i cures a milers de persones, posteriorment, van jugar també un paper protagonista en les labors de detecció i seguiment de casos Covid i ara, immersos encara en el procés d'immunització de 47 milions de persones, són els professionals sanitaris responsables del control, vigilància i administració de les vacunes”, diu SATSE.