Banc Sabadell anuncia que acomiadarà 1.900 empleats més amb el nou ERO

La direcció de Banc Sabadell ha proposat als sindicats un pla d'ajust de la plantilla que contempla l'acomiadament de 1.900 empleats i ha comunicat que encarregarà a Manpower el pla de recol·locació, segons han afirmat fonts de la negociació.





Aquesta retallada suposa al voltant d'un 12,5% de la plantilla que l'entitat té a Espanya, de 15.000 treballadors. El pla d'ajust s'aplicarà, sobretot, a la xarxa d'oficines i 'servicing' al concentrar el 85% del total de sortides propostes, si bé l'afectació final dependrà de l'obstinació i de l'esforç de la taula negociadora.





Banc Sabadell @ep





Banc Sabadell va comunicar aquest passat dilluns als sindicats la seva intenció d'iniciar un ERO que inclouria un mecanisme de prejubilació, baixes incentivades i un pla social de recolocació, que portarà a terme Manpower, "molt per sobre dels estàndards de mercat".





RAONS ECONÒMIQUES





Banc Sabadell fonamenta aquest procediment en la recerca de major rendibilitat, prevista en el seu pla estratègic de 2021-2023. En aquest pla, l'entitat assenyalava que continuaria amb el seu esforç en la contenció i reducció de costos derivats de la transformació de el model de negoci, l'automatització i la simplificació de processos, i recollia l'objectiu de reduir 100 milions d'euros en costos.





Així, l'entitat hauria al·legat les caigudes del marge i del ROE (aquest últim està al voltant de el 3%), que afecten tot el sector, i una rendibilitat per sota de el cost de capital (cost que seria superior a el 9%) com motius per justificar aquesta retallada de plantilla.





Aquest ERO es produeix després que a finals de 2020, l'entitat presidida per Josep Oliu pactés amb els sindicats la sortida del voltant de 1.800 empleats de banc.





A la qüestió, el banc ha traslladat que aquest pla de sortides voluntàries no hauria estat suficient per guanyar en competitivitat i garantir la sostenibilitat.





Així, Sabadell hauria explicat que la rendibilitat i l'eficiència del negoci segueixen deteriorades per l'entorn de baixos tipus d'interès, la major necessitat d'emprendre provisions i per la major inversió en tecnologia requerida davant la transformació digital de el sector.





Aquesta major digitalització també comportaria canvis en els comportaments dels clients de l'entitat, que portaria amb si una disminució operativa i administrativa a les oficines bancàries.





El pla de Sabadell passa per especialitzar-se i liderar el segment de finançament a les pimes, una major automatització de el model de distribució 'venda al detall', amb el focus posat en el servei a el client per sobre de les tasques operatives i administratives, i una simplificació i reducció de centre corporatiu i estructures de les direccions territorials.





La intenció de Sabadell és aconseguir que la voluntarietat sigui el criteri d'afectació prioritari en l'ERO i aplicar un pla social de recol·locacions "molt per sobre dels estàndards de mercat" i que portarà a terme Manpower.





Així mateix, ha traslladat el seu interès en protegir la plantilla amb major dificultat d'accés al mercat laboral, és a dir, aquella amb entre 50 i 55 anys.





REESTRUCTURACIÓ JA ANUNCIADA





Es tracta d'una reestructuració ja anunciada per l'entitat com una de les mesures per reduir costos. En concret, durant la presentació del seu pla estratègic 2021-2023, el conseller delegat de Sabadell, César González-Bueno, va apuntar a la necessitat de buscar la rendibilitat del banc per totes les vies, incloent la reestructuració de personal, amb l'objectiu de reduir 100 milions en costos.





Amb aquest pla, Banc Sabadell espera guanyar prop de 700 milions d'euros en 2023 i aconseguir una rendibilitat sobre capital tangible (ROTE) per sobre de el 6% a terme d'aplicació de la mateixa.