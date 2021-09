El diluvi històric sobre Nova York i Nova Jersey ja ha deixat nou morts

A l'Almenys nou persones han mort a Nova York i Nova Jersey per les fortes pluges que han caigut en les últimes hores a la zona nord-est dels Estats Units, fins on han arribat els efectes de cicló 'Ida' que va entrar la setmana passada per Louisiana i que ha provocat precipitacions sense precedents.





Metro de Nova York inundat - Twitter





El Departament de Policia de Nova York ha confirmat vuit víctimes mortals en aquesta ciutat, entre elles un nen de dos anys, mentre que l'alcalde de Passaic (Nova Jersey), Hector Lora, ha notificat una mort, segons informa la cadena de televisió CNN .





La governadora de l'estat de Nova York, Kathy Hochul, ha declarat l'estat d'emergència davant les sobtades inundacions derivades de 'Ida'. "Declaro l'estat d'emergència per ajudar els novaiorquesos afectats per la tempesta d'aquesta nit. Per estar allunyats de les carreteres i evitin tots els viatges innecessaris", ha anunciat Hochul a primera hora del dijous en el seu perfil de Twitter.





L'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, també ha declarat l'emergència davant d'una nit que es preveia "històrica", amb "inundacions brutals i condicions perilloses a les carreteres". En Central Park, la pluja registrada ha batut l'anterior rècord, que datava de 1927, i diverses zones de la ciutat han quedat submergides sota l'aigua.





Els serveis de transport han quedat pràcticament paralitzats en algunes àrees de nord-est nord-americà. Només a l'aeroport de Newark s'han cancel·lat més de 300 vols, amb anul·lacions també massives en el cas dels aeròdroms de JFK i La Guàrdia, a Nova York.