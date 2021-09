Denunciat per presumptament conduir a 230 per hora a l'AP-2 a Torres de Segre

Vehicle infractor @ep





Els Mossos d'Esquadra han denunciat per un delicte contra la seguretat viària a un home de 55 anys i nacionalitat espanyola per presumptament conduir a 230 per hora a l'AP-2 a Torres de Segre (Lleida), en un tram limitat a 120.





En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha explicat que va detectar a aquest veí de Madrid el passat 26 d'agost a les 16.27 hores, durant un control de velocitat que es va disposar en aquesta autopista.





Els Mossos han destacat que va conduir durant 107 quilòmetres a una mitjana de 160 per hora, ja que s'ha comprovat que va accedir a l'autopista al Vendrell (Tarragona) a les 15:47 hores.