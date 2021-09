La variant Delta infecta amb la mateixa càrrega viral tant a vacunats com a persones no vacunades

Vacuna de Covid-19 @ep





La variant Delta del coronavirus infecta amb la mateixa càrrega viral a les persones que estan vacunades com a les que no ho estan, segons una anàlisi preliminar d'un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i que ha estat publicat a la revista 'The BMJ'.





Actualment, tenir dues dosis de vacuna és la forma més eficaç de garantir la protecció contra aquesta i altres variants, si bé se sap que encara que s'estigui completament vacunada ha un risc d'infectar-se encara que de forma més lleu.





Davant d'això, els experts han comprovat que aquells que es contagien amb la variant Delta tenen nivells de virus similars als que no s'han vacunats, fet que suposa un "major desafiament" a l'hora d'aconseguir la immunitat de grup contra el coronavirus.





En concret, a la feina, publicat com preimpressió i encara no revisat per persones expertes, s'ha observat que les vacunes desenvolupades per AstraZeneca i Pfizer ofereixen una bona protecció contra noves infeccions, si bé no tant quan es tracta de la variant Delta.





Per assolir aquesta conclusió, els investigadors van analitzar 2.580.021 resultats de hisops presos de 384.543 adults entre l'1 de desembre de 2020 i el 16 de maig de 2021, quan va predominar la variant Alfa, i 811.624 resultats de 358.983 adults entre el 17 de maig i l'1 d'agost de 2021, quan va prevaler el Delta.





Així, van observar que quan va prevaler la variant Delta, l'eficàcia de la vacuna Pfizer va ser del 80 per cent als 14 o més dies després de dues dosis, la qual va ser més gran que després de dues dosis de la vacuna AstraZeneca (67%) però no significativament diferent de la protecció que ofereix la immunitat natural a persones no vacunades que van donar positiu a la SARS-CoV-2 (72%).





L'eficàcia de les dues vacunes no va dependre del temps transcorregut entre la primera i la segona dosi, si bé les persones que van ser vacunades després d'haver patit el Covid-19 van tenir més protecció amb les vacunes que aquelles que van ser vacunades sense una infecció natural prèvia .





Per exemple, als 14 dies després d'una segona dosi d'AstraZeneca, de mitjana, les taxes de totes les noves infeccions per Covid-19 havien disminuït en un 88 per cent entre els que tenien una infecció prèvia, en comparació amb el 68 per cent dels que no havien passat el Covid-19. Els percentatges van ser 93 per cent i 85 per cent, respectivament, per a la vacuna Pfizer.





L'estudi també va mostrar que la càrrega viral va ser menor immediatament després de les dues dosis de Pfizer, però que va augmentar més ràpid amb el temps que després de la vacuna AstraZeneca, el que va portar a nivells similars de càrrega viral als tres mesos després de la segona dosi d'ambdues vacunes.





"Ara hi ha bastants proves que totes les vacunes són molt millors per reduir el risc de malaltia greu que per reduir el risc d'infecció. Ara sabem que la vacunació no aturarà la infecció i la transmissió, però sí reduirà el risc. El principal valor de la immunització és reduir el risc de malaltia greu i mort ", han tancat els experts.