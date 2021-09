El 112 ha rebut 746 trucades durant les inundacions a Tarragona

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut durant l'episodi d'inundacions a Tarragona 746 trucades per 558 incidències relacionades amb les pluges, la majoria al Montsià --670-- i 505 d'elles a Alcanar (Tarragona).







Segons ha explicat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat aquest dijous, han desactivat l'alerta de el pla Inuncat, un cop finalitzat l'episodi de pluges de Montsià i Baix Ebre (Tarragona), encara que el pla segueix en fase de prealerta.





Els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb 38 dotacions i 100 efectius a la zona afectada per netejar els carrers i revisar els danys estructurals en edificis i instal·lacions.





Des Protecció Civil han mantingut l'atenció a les persones acollides al pavelló d'Alcanar i han aclarit que totes les persones "seran reallotjades en hotels", i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat als pacients afectats per les inundacions a centres sanitaris.





El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per tancat l'episodi de pluges fortes amb 250,1 litres per metre quadrat a Alcanar, 242 litres per metre quadrat a Els Alfacs, 79 litres per metre quadrat a Amposta i 60 litres per metre quadrat en els Ports.





La circulació de la xarxa viària i la circulació de trens s'han restablert tot i que es manté la neteja en diversos punts.





Pel que fa a les incidències de subministrament elèctric, s'ha recuperat gairebé la totalitat del servei --queden 223 usuaris afectats en diferents municipis--.