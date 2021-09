Més despesa i llibertat sexual després de superar la pandèmia: aquesta és la previsió per al "boig" 2024

Concert a Barcelona per la Mercè 2019 / @DanielPortes





Quantes vegades haurem pensat en com era el món abans de la pandèmia? Quantes vegades haurem recordat aquell estiu de 2019 en què tot semblava estar permès? Després de més d'un any i mig de restriccions, rodes de premsa i "PROCICAT 's", la nostra ment ha anat oblidant, en la mesura del possible, tot el que hem viscut des d'aquell març de 2020.





Aquesta temporada estival, tot i que no ha estat per res comparable amb la de fa dos anys, ha mostrat alguns símptomes de recuperació gràcies a la tornada d'alguns turistes, dels "grans festivals" o de la relaxació de les mesures en la restauració. Així, segons dades conegudes aquest dijous, l'atur s'ha reduït un 4,2% a l'agost respecte al mes de juliol i un 18,9% en comparació a l'any passat.





El que ningú s'esperava al principi és que fos estiu de 2021 i encara estiguéssim amb la por de virus tant en l'àmbit sanitari, com econòmic o social. Per això, la gran pregunta és: quan acabarà la pandèmia i ... com seran els anys posteriors?





ANYS DE "LLIBERTAT SEXUAL" I "MAJOR CONSUM"





El metge i científic social nord-americà, Nicholas Christakis, professor de la Universitat de Yale i codirector del Yale Institute for Network Science, ha estimat en el seu últim llibre que després de la fi de la pandèmia, i un cop superat l'impacte psicològic i social que ha causat el coronavirus, s'esperen anys de més llibertat sexual i major consum.





Segons indica en la seva obra Apollo 's Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live (en espanyol, La fletxa d'Apol·lo: l'impacte profund i durador del coronavirus en la forma en què vivim), els efectes de la pandèmia acabessin en 2022 i serà a finals de 2023 i 2024 quan arribi aquesta època que podria associar-se a "els nous anys 20".





Els "feliços anys 20" es coneixen com el període d'entreguerres, que a Europa i els Estats Units, van tenir com a principal característica la reactivació econòmica i major llibertat social i sexual. Després de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i la fi de l'epidèmia de grip espanyola (1920), el consum es va recuperar i més persones van poder accedir a una millor qualitat de vida, després d'anys de sacrificis i crisi sanitària.





Els anys 20 del segle XX, que van començar amb força el 1924, i es van estendre fins a 1929, van ser els anys de les festes glamuroses i de l'auge de nous corrents musicals com el jazz i el blues. També van ser els anys que van veure néixer als espectacles massius en l'esport i el teatre, l'època d'or dels cabarets, i del naixement de la ràdio.





2024, L'ANY "BOIG"





En una entrevista al portal Infobae, Christakis, que és autor de més de 200 articles científics i diversos llibres, ha pronosticat una data en la qual s'esperen els nous canvis: "Si ens fixem en tots els segles precedents d'epidèmies, està clar que tindrem un període intermedi en el qual acceptarem el cost psicològic, social i econòmic de la pandèmia".







L'investigador ha explicat que "l'onada, com un tsunami, baixarà i es veurà el dany. Països devastats. Entrarem en un període intermedi i haurem de fer front al xoc psicològic, social i econòmic. Si mirem la història de les plagues es tarda un o dos anys a recuperar-se. Diguem, fins a finals de 2023".





¿I que passarà després? Segons Christakis, a partir de 2024 entrarem en el període postpandèmic i "serà com 'els feliços anys 20'" del segle XXI. "La gent voldrà sortir, hi haurà festes, discoteques, restaurants, esdeveniments esportius i recitals. És possible que vegem alguns canvis en els comportaments sexuals i hi haurà gent que gastarà diners, que consumirà", ha pronosticat l'autor. "Espero que l'economia augmenti i les arts prosperin a mesura que la nostra tendència a socialitzar s'acceleri", ha apuntat Christakis.





PRIMER LA RECUPERACIÓ, DESPRÉS L'ALEGRIA





Davant el goig de tal predicció, l'autor del llibre ja ha anticipat en una entrevista a la web de Yale University, que els canvis no van donar-se "d'un dia per l'altre" perquè la sortida de la pandèmia serà "gradual". "Necessitem recuperar-nos del terrible impacte d'aquesta experiència. Milions de negocis han tancat. Milions de treballadors han estat acomiadats. Milions de nens han faltat a l'escola de forma significativa. Milions de persones han perdut familiars. Molts tindran discapacitats cròniques per contraure el virus. Necessitem acceptar totes aquestes coses, el que portarà temps".





Christakis, que va ser triat com una de les 100 persones més influents del món en 2009 per la revista Time, ha explicat que "som les primeres generacions d'éssers humans que hem pogut desenvolupar en temps real mesures efectives contra la plaga, però haurem de lluitar amb el virus fins al 2022".